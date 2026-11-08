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Sociedad Resultados del domingo

Quini 6: un apostador ganó más de $1.852 millones en el pozo Tradicional

Hubo un apostador que se volvió millonario con el Quini 6 de este domingo tras acertar los números del pozo Tradicional. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.690 millones de pesos.

8 de Noviembre de 2026
El Quini 6 repartió millones en las 23 provincias.
El Quini 6 repartió millones en las 23 provincias. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Hubo un apostador que se volvió millonario con el Quini 6 de este domingo tras acertar los números del pozo Tradicional. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.690 millones de pesos.

El pozo Tradicional del Quini 6 dejó un nuevo ganador que se llevó más de . En el Siempre Sale hubo 266 con cinco aciertos y 22 son de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.690 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 37-16-43-01-29-25. Hubo un ganador que acertó todos los números y se llevó $1.852.200.529,20. El apostador jugó su boleta en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 39-38-20-34-21-35. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.464.399.728.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 08-32-09-10-17-21. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.691.817.840.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 07-45-42-14-31-36. Hubo 266 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $1.865.834,39. 22 son de Entre Ríos. El resto se reparte en Buenos Aires (75), Santa Fe (42), Córdoba (41), Mendoza (9), Santiago del Estero (8), Capital Federal (8), San Juan (7), Neuquén (7), Salta (6), Corrientes (6), La Pampa (5), Misiones (4), Chaco (3), Chubut (3), Río Negro (3), San Luis (3), Jujuy (3), Formosa (3), La Rioja (2), Tierra del Fuego (2), Catamarca (2), Santa Cruz (2)

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 937 ganadores y cada uno percibirá $213.447,17. Elonce.com

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