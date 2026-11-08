Los regalos que le entregó Milei al Papa durante la visita a la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió este domingo al papa León XIV en la Casa Rosada, donde mantuvieron un encuentro privado en el marco de la primera visita oficial del pontífice a la Argentina. Durante la reunión, el mandatario le entregó dos regalos especialmente preparados para la ocasión y presentó al jefe de la Iglesia católica a los integrantes de su Gabinete.

La recepción comenzó en el Salón Blanco, donde ambos participaron de la fotografía oficial. Luego, en la Galería de los Vitrales, Milei presentó a los funcionarios de su Gobierno y León XIV saludó a los integrantes de la delegación del Vaticano.

Entre los presentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

También participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich, además del asesor presidencial Santiago Caputo.

Los regalos que Milei le entregó al Papa

Uno de los momentos destacados del encuentro fue la entrega de dos obsequios preparados por el Gobierno nacional para el pontífice.

El primero fue un medallón de plata con relieves en oro, que tiene grabados el escudo de la República Argentina de un lado y el del Vaticano del otro. También lleva una inscripción conmemorativa por la visita de León XIV al país y la fecha del encuentro: 8 de noviembre de 2026.

El segundo regalo fue un aspersorio litúrgico, un instrumento utilizado para rociar agua bendita durante las ceremonias religiosas. La pieza fue confeccionada en ébano y plata y tiene grabada en el mango la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

Ambos presentes fueron preparados en una caja azul oscura con el escudo nacional en dorado. La elección de los objetos combinó símbolos institucionales argentinos con referencias a la tradición católica.

Patricia Bullrich y el Gabinete participaron de la recepción

La presentación de las autoridades nacionales fue otro de los momentos de la visita a la Casa Rosada. Milei saludó junto al Papa a los integrantes de su equipo de Gobierno y a otros referentes del oficialismo.

Después de la presentación protocolar, el Presidente, Karina Milei y León XIV mantuvieron una audiencia privada en el despacho presidencial.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno, Diego Santilli y Sandra Pettovello participaron de una reunión con representantes de la Santa Sede.

Cómo continúa la agenda del papa León XIV

Tras el encuentro en la Casa Rosada, el pontífice continuó con las actividades previstas en Buenos Aires. La agenda incluyó una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La visita de León XIV se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluye actividades religiosas y sociales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Uno de los principales acontecimientos será la misa frente a la Basílica de Luján, donde se espera la participación de miles de fieles.