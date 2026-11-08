La Fiesta Nacional de la Avicultura tendrá su gran cierre con Soledad y un concurso solidario

La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura vivió su segunda noche en Crespo con un multitudinario espectáculo de El Polaco, quien cerró la jornada del sábado con un repertorio de cumbia que hizo bailar al público hasta la madrugada. La celebración continuará este domingo 8 de noviembre con la presentación de Soledad Pastorutti y la segunda edición del Concurso de Pollo al Disco Solidario, que distribuirá 20 millones de pesos entre instituciones locales.

El festival, organizado por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad, contó nuevamente con una importante concurrencia de familias y visitantes. El Polaco subió al escenario principal a la 1:15 y extendió su presentación hasta las 2:10, durante una noche de cielo despejado que permitió desarrollar las actividades previstas.

"El Polaco" cerró la segunda noche de la 32º Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo

La programación también incluyó las actuaciones de Maravillas Alemanas, Sinergia Folk junto a la Academia de Danzas Femenina, La Triple E, Herencias Alemanas, Sin Código y Pont a Bailar. En paralelo, la Peña Joven ofreció espectáculos de Meli Exner, Valentina Osorio, Generación Folclore, Somos Rock, Los del Quincho, Bettina Exner, Te Re Suena y DJ Santi Schneider.

La Fiesta Nacional de la Avicultura se transmite en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

El Polaco protagonizó el cierre de la segunda noche

La presentación del cantante de cumbia fue uno de los momentos centrales del sábado. Durante casi una hora, El Polaco interpretó sus canciones ante el público que se reunió frente al escenario principal, en una jornada que combinó música popular, danzas tradicionales y propuestas culturales.

Además de los espectáculos, los visitantes recorrieron los espacios comerciales, las carpas de emprendedores y los sectores gastronómicos instalados en el predio. La feria permitió conocer productos regionales y propuestas vinculadas con la actividad avícola y otros sectores productivos de Crespo.

El intendente Marcelo Cerutti recorrió el predio junto a la viceintendenta Jacinta Eberle y funcionarios municipales. Durante la visita, destacó la participación de emprendedores, expositores y familias en la celebración.

“Esta es la fiesta de nuestra ciudad, de todos los crespenses, donde mostramos nuestro potencial emprendedor en la avicultura y también en los diferentes rubros que conforman nuestra comunidad progresista y laboriosa”, sostuvo Cerutti.

El jefe comunal también valoró la convocatoria de la segunda jornada. “Disfrutamos de una segunda magnífica noche, contando nuevamente con un gran acompañamiento de las familias y de los amigos que vienen a visitar el predio ferial para vivir Crespo y llevarse grandes recuerdos de esta celebración”, expresó.

Homenajearon a Aurelio Feller, pionero de la avicultura

Durante la jornada, la organización realizó un homenaje a Aurelio Feller, fundador de la Cabaña Avícola Feller, quien nació en 1927 y falleció en 1996. El reconocimiento recordó su trayectoria empresarial y su participación en distintas instituciones de Crespo.

Juan Alberto Haberkorn estuvo a cargo de las palabras alusivas y destacó el compromiso de Feller con el desarrollo productivo y social de la ciudad. Lo definió como “un hombre que dejó una huella muy importante en la historia, que supo mirar hacia adelante, que creyó en el trabajo y que se animó a emprender”.

Su hija Mirta Feller agradeció el homenaje y recordó que su padre aprendió el oficio trabajando junto a Luis Kaehler y Santiago Eichhorn, quienes lo ayudaron a independizarse y establecer su propia planta de incubación en la intersección de avenida Ramírez y Mitre. Posteriormente, desarrolló sus propias granjas y participó en instituciones como el Club Unión y la comisión organizadora de la Fiesta de la Avicultura.

La familia recibió una plaqueta recordatoria y un cuadro con una fotografía de Aurelio Feller. El homenaje se sumó al reconocimiento que la comunidad le había realizado al asignar su nombre a una de las calles principales del Parque Industrial de Crespo.

Un concurso solidario repartirá 20 millones de pesos

Una de las principales actividades de este domingo será la segunda edición del Concurso de Pollo al Disco Solidario, que contará con la participación de 14 equipos representantes de instituciones de Crespo. Cada grupo cocinará para obtener fondos destinados a proyectos educativos, comunitarios, deportivos y de infraestructura.

La organización distribuirá 18 millones de pesos entre los tres mejores platos: 10 millones para el primer puesto, seis millones para el segundo y dos millones para el tercero.

Fiesta Nacional de la Avicultura, el publico frente al escenario principal

Los dos millones restantes se entregarán a las instituciones que consigan mayor cantidad de votos mediante los “me gusta” en las publicaciones oficiales de Facebook e Instagram de la fiesta. En esta categoría, los premios serán de un millón, 600.000 y 400.000 pesos, respectivamente. Los equipos ganadores de la evaluación gastronómica no participarán de esta segunda premiación.

Entre los proyectos participantes se encuentran mejoras en establecimientos educativos, equipamiento tecnológico, obras en instituciones deportivas y comunitarias, la adquisición de una autobomba para Bomberos Voluntarios y propuestas de promoción de la salud mental.

La gente disfruta de la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Avicultura

Los equipos recibirán asesoramiento de cocineros locales, entre ellos Eugenia Gareis, Oriana Torres, Roxana Toledano, Maia Trembecki, Claudia Prediger, Marcela Patricia Oliverio, María de los Ángeles Torres, Alicia Pastelera y Julio Almada.

Los horarios del concurso y la presentación de Soledad

El Concurso de Pollo al Disco Solidario comenzará este domingo a las 19, en el sector de espectáculos gastronómicos. La entrega de premios está prevista para las 23:45 en el escenario principal.

La programación musical comenzará a las 20 con la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, el Coro Municipal del Centenario y Juan Manuel Bilat, quienes presentarán Entre Ríos en sinfonía, un homenaje a Jorge Méndez.

Sin Código en la Fiesta Nacional de la Avicultura

Posteriormente actuarán Runa Kuyai, a las 20:45; Maple, a las 21:35; Los del Gualeyán, a las 22:20; y Juan Manuel Bilat, a las 23. Soledad Pastorutti tiene previsto subir al escenario a las 00:10 del lunes, para cerrar la 32ª edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

La gente esperando el cierre de la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo

Por su parte, la Peña Joven contará con Cani Strato, Abyssmo Rock, Nico Zetta, Soñé con Existir, Estilo Vargas y La Triple E, con actuaciones programadas entre las 20:30 y las 23:30.

La organización aclaró que los horarios podrían modificarse por cuestiones operativas o condiciones meteorológicas.