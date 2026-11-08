Boca alcanzó los 75 títulos y amplió su ventaja sobre River: así quedó la tabla histórica

Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual 2026 y alcanzó los 75 títulos oficiales de su historia, luego de vencer a Defensa y Justicia en la Bombonera con un gol de Enner Valencia en el último minuto. La conquista le permitió ampliar a tres la diferencia sobre River Plate, que acumula 72 trofeos, y consolidarse como el club con más títulos del fútbol argentino.

El equipo xeneize llegó a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura como único líder de la clasificación anual, con 60 puntos y la mejor diferencia de gol. Dependía de su propio resultado para quedarse con el campeonato, mientras Rosario Central y Argentinos Juniors mantenían posibilidades matemáticas de alcanzarlo, publicó Infobae.

La definición se resolvió con el tanto agónico del delantero ecuatoriano, que aprovechó un error del arquero rival y aseguró la consagración. Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Argentinos Juniors perdió 2-0 frente a Huracán, resultados que dejaron a Boca en lo más alto de la clasificación.

Boca llegó a 75 títulos oficiales

Con esta conquista, Boca alcanzó 36 campeonatos de Primera División, 17 copas nacionales y 22 títulos internacionales, para un total de 75 consagraciones oficiales en sus 121 años de historia.

Boca llegó a 75 títulos y sacó tres de ventaja sobre River (fuente Infobae)

Entre sus conquistas internacionales se destacan seis Copas Libertadores, tres Copas Intercontinentales o Mundiales, dos Copas Sudamericanas y cuatro Recopas Sudamericanas. También obtuvo una Supercopa Sudamericana, una Copa Máster de la Supercopa, una Copa de Oro Nicolás Leoz, una Cup Tie Competition, una Copa de Honor Cousenier y dos Copas Confraternidad.

El nuevo campeonato amplió la ventaja histórica del Xeneize sobre River, que permanece segundo con 72 títulos. Independiente, Racing Club y San Lorenzo completan los cinco primeros puestos de la clasificación general.

Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

La clasificación que contempla campeonatos de Primera División, copas nacionales y competencias internacionales quedó de la siguiente manera:

Boca Juniors: 75 títulos.

River Plate: 72 títulos.

Independiente: 45 títulos.

Racing Club: 41 títulos.

San Lorenzo: 22 títulos.

Los cinco equipos más ganadores de la historia del fútbol argentino (fuente Infobae)

La diferencia entre Boca y River se amplió a tres conquistas. Sin embargo, el orden cambia cuando se consideran únicamente los torneos disputados en el ámbito nacional.

River sigue al frente en los títulos locales

Aunque Boca lidera la clasificación general, River Plate conserva el primer puesto en la tabla de títulos locales, que incluye campeonatos de Primera División y copas nacionales.

El Millonario suma 54 conquistas domésticas, mientras que Boca llegó a 53. De esta manera, el conjunto de la Ribera quedó a un solo título de igualar a su clásico rival en ese apartado.

Boca alcanzó los 75 títulos: así quedó la tabla histórica (fuente Infobae)

La diferencia es mayor si se consideran exclusivamente los campeonatos de Primera División. River encabeza ese historial con 38 ligas, seguido por Boca, que alcanzó las 36 con la consagración de este sábado.

Más atrás aparecen Racing Club, con 18 campeonatos; Independiente, con 16; y San Lorenzo, con 15.

El nuevo formato de la Tabla Anual

La consagración de Boca se produjo mediante el sistema establecido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que reconoce como campeón de Liga al equipo que obtiene la mayor cantidad de puntos acumulados durante las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura.

La modalidad fue introducida en 2025, cuando Rosario Central recibió el reconocimiento correspondiente a la Tabla Anual. Su implementación generó controversias entre dirigentes, clubes e hinchas, debido a que se incorporó con la temporada en desarrollo.

Para 2026, el formato ya estaba formalizado y permitió definir al campeón de Liga mediante la clasificación acumulada, sin necesidad de disputar una final unificada. Además, la Tabla Anual interviene en la asignación de tres plazas para la Copa Libertadores 2027.

Con la consagración de Boca, la disputa histórica entre los dos clubes más ganadores del país quedó con tres títulos de ventaja para el Xeneize en el recuento general, mientras que River mantiene el liderazgo en campeonatos de Primera División y títulos locales.