Leandro Paredes, emocionado tras salir campeón con Boca: “Soñé toda mi vida con esto”

Leandro Paredes se mostró emocionado tras consagrarse campeón con Boca, luego de la agónica victoria por 1-0 ante Defensa y Justicia, que le permitió al Xeneize finalizar primero en la tabla anual de la Liga Profesional.

El capitán destacó el esfuerzo colectivo y recordó que regresar al club para conquistar un título había sido uno de sus grandes objetivos. "Uno no se da cuenta de que a veces vive sus propios sueños", expresó el mediocampista, quien fue una de las figuras del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena durante la temporada.

"Soñé con volver desde el primer día que me tocó irme, con la ilusión de poder ser campeón. Nos tocó sufrir, pero éramos conscientes de que teníamos con qué llegar a esto y lo hicimos", manifestó el futbolista.

La emoción por un título que esperó durante años

Paredes reconoció que esta consagración tuvo un significado especial, ya que pudo convertirse en protagonista del equipo después de su regreso al fútbol argentino. "Me había tocado ganar, pero no había sido protagonista como este año. Volví para esto, soñé con ser campeón en esta cancha", afirmó.

El volante también agradeció el trabajo de los cuerpos técnicos de Claudio Úbeda, anterior entrenador del equipo, y de Rodolfo Arruabarrena, actual conductor del plantel. Además, dedicó la conquista a los futbolistas que dejaron la institución a mitad de año.

Qué dijo sobre el gol agónico de Enner Valencia

El capitán recordó cómo vivió los minutos finales del encuentro, cuando Boca necesitaba convertir para superar a Rosario Central en la tabla anual. "Toca confiar. Hasta que el tiempo lo permita, confío hasta el último segundo. No lo llamo suerte, lo llamo constancia, trabajo. Merecíamos esto, así que me siento feliz", sostuvo.

El gol de Enner Valencia, convertido a los 51 minutos del segundo tiempo, permitió que Boca alcanzara los 63 puntos y se consagrara campeón después de tres años y medio.

Paredes aseguró que Boca quiere ganar todo

Al analizar la temporada, el mediocampista consideró que el título fue consecuencia del rendimiento sostenido del equipo. "Cuando hay un campeón al final de un año es porque fue el mejor. Toca agradecer y disfrutar. Volvimos a ser campeones después de mucho tiempo y ojalá la gente se sienta feliz", expresó.

Finalmente, Paredes remarcó que el plantel celebraría la conquista, aunque rápidamente debería concentrarse en los próximos compromisos.

El capitán señaló que el lunes volverían a enfocarse en las competencias pendientes, entre ellas la semifinal de la Copa Argentina y la final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de seguir sumando títulos y cerrar la temporada con nuevas conquistas.