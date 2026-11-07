Franco Colapinto siguió junto a Bizarrap la consagración de Boca desde Brasil

Franco Colapinto no quiso perderse la consagración de Boca Juniors y siguió la definición del campeonato desde Brasil, donde se encuentra por una nueva fecha de la Fórmula 1. El piloto de Alpine compartió el momento con su amigo, el productor musical Bizarrap, mientras ambos permanecían en el autódromo de Interlagos.

El argentino, reconocido hincha del Xeneize, aprovechó el tiempo libre después de completar su actividad en el Gran Premio de Brasil para observar el encuentro frente a Defensa y Justicia, que terminó con una victoria por 1 a 0 para el equipo de La Ribera.

El partido tuvo un desenlace agónico. Cuando parecía que el campeonato podía quedar en manos de Rosario Central, Enner Valencia convirtió en los últimos minutos y aseguró la consagración de Boca en la Tabla Anual del fútbol argentino.

La reacción de Colapinto junto a Bizarrap

Las imágenes del momento fueron compartidas en redes sociales por Bizarrap y por María Catarineu, representante del piloto. En las publicaciones se pudo ver a Colapinto muy concentrado frente a una computadora portátil, siguiendo las alternativas del encuentro disputado en La Bombonera.

En una de las fotografías, el piloto apareció con el puño cerrado y un gesto de euforia tras el gol que definió el campeonato.

La celebración llegó después de una jornada exigente para Colapinto en el circuito brasileño, donde había participado de la clasificación bajo condiciones climáticas complicadas, con lluvia y dificultades de adherencia en la pista.

Cómo sigue la actividad de Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino había finalizado inicialmente en el puesto 17 de la clasificación del Gran Premio de Brasil. Sin embargo, las sanciones aplicadas a Lewis Hamilton y Max Verstappen le permitieron avanzar dos posiciones en la grilla.

De esta manera, Colapinto quedó ubicado en el puesto 15 para la carrera del domingo en Interlagos, donde buscará tener una buena actuación con Alpine.