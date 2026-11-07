Entrerriana ganó tres medallas de bronce en el Mundial de Natación Adaptada

La nadadora entrerriana Amparo Pérez Núñez se destacó en el Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down, que se desarrolló en la ciudad de Albufeira, Portugal, entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre.

La deportista de Gualeguaychú, de apenas 13 años, integró la Selección Argentina junto a otros 14 atletas y consiguió tres medallas de bronce en la categoría Junior, en una destacada participación en el certamen internacional.

Tres medallas para Amparo Pérez Núñez en Portugal

La representante entrerriana subió al podio en tres oportunidades. Obtuvo el tercer puesto en las pruebas de 50 metros espalda, 25 metros pecho y 50 metros pecho.

Además de sus medallas, consiguió importantes resultados en otras competencias individuales. Finalizó en el quinto lugar en 50 metros mariposa, 25 metros libres, 50 metros libres y 25 metros espalda.

La nadadora también formó parte del equipo argentino en la posta 4x50 metros, que terminó en el octavo puesto durante el cierre de la competencia.

El próximo objetivo: los Trisome Games 2028

El Mundial de Portugal representó una experiencia importante en la carrera deportiva de Amparo, quien desde los seis años practica natación adaptada y trabaja para desarrollar su rendimiento competitivo.

La joven gualeguaychuense ya había sido convocada a la Selección Nacional de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD), reconocimiento que le permitió representar al país en esta competencia internacional.

Después de su actuación en Portugal, uno de los principales objetivos de Amparo será participar de los Trisome Games 2028, considerados los Juegos Olímpicos para personas con síndrome de Down.

La próxima edición se realizará del 19 al 26 de marzo de 2028 en Tampico, México, y reunirá a deportistas de distintos países en múltiples disciplinas.