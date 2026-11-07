Escuela entrerriana obtuvo el primer puesto en una instancia del Desafío ECO YPF

La Escuela de Educación Técnica N° 2 “Presbítero José María Colombo”, de Gualeguaychú, que obtuvo el primer puesto en el Setup Challenge, una de las pruebas de la competencia nacional que reúne a estudiantes de escuelas técnicas de todo el país.

El logro llegó de la mano del estudiante Tahien Francou, quien consiguió el mejor tiempo de la prueba al conducir el vehículo N° 68 del Equipo Fénix IX. Su registro fue de 1 minuto, 12 segundos y 978 milésimas (1:12.978), resultado que le permitió quedarse con el primer lugar.

La competencia se desarrolla durante este fin de semana en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín, provincia de Buenos Aires, con la participación de instituciones educativas de diferentes puntos del país.

El resultado obtenido por la escuela de Gualeguaychú representa un reconocimiento al trabajo que estudiantes y docentes realizan para diseñar, desarrollar y preparar el vehículo eléctrico con el que participan en el certamen.

La tabla de posiciones

En ese sentido, la participación de la institución entrerriana en esta edición del Desafío ECO YPF fue declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, mediante la Resolución N° 33/2026.

Sobre el Desafío ECO YPF

Es una competencia educativa y deportiva que convoca a escuelas técnicas de todo el país. La propuesta consiste en diseñar, construir y poner en pista vehículos eléctricos, con el objetivo de promover el aprendizaje práctico, la innovación tecnológica y el trabajo en equipo.

En la edición 2026, Entre Ríos está representada por siete instituciones educativas, cuyos estudiantes y docentes construyeron sus propios autos eléctricos para participar de las distintas pruebas.

La competencia será transmitida este domingo en Fox 2 durante tres horas, en directo.