Estudiantes de Paraná pusieron a prueba su auto eléctrico antes del Desafío Eco YPF

Los estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Paraná realizaron este lunes las últimas pruebas de su auto eléctrico en el velódromo de la ciudad, antes de viajar a Junín, provincia de Buenos Aires, para participar del Desafío Eco YPF 2026. El equipo afrontará su duodécima participación en la competencia nacional.

Andrea Franco, docente de Matemática y coordinadora del proyecto, explicó a Elonce que los preparativos comenzaron en marzo. La institución cuenta con tres vehículos construidos y este año decidió recuperar el modelo utilizado en 2024, con el que había conseguido el séptimo puesto.

"Estamos muy nerviosos, muy ansiosos y con muchas expectativas", expresó Franco durante la práctica. Además, destacó el acompañamiento de docentes, familias y patrocinadores para afrontar los gastos del viaje y la puesta a punto del automóvil.

Andrea Franco, docente y coordinadora del proyecto (Elonce)

Las mejoras del auto eléctrico que competirá en Junín

Bárbara Rull, jefa del equipo 2026, contó que viajarán diez estudiantes junto con los adultos que acompañarán la delegación. La decisión de reutilizar el vehículo respondió a su buen desempeño anterior y a las posibilidades de mejorar sus componentes.

(Elonce)

Valentino Lódolo, encargado de la parte electrónica del vehículo, explicó que trabajaron en el motor, las baterías y el sistema de telemetría. "El auto se desempeñó mucho mejor, tiene menos consumo", señaló sobre los resultados obtenidos durante las pruebas.

El estudiante destacó que los ajustes mecánicos y electrónicos permitieron optimizar el funcionamiento del vehículo. Durante la recorrida, Elonce registró una demostración en pista, donde el automóvil circuló con el escaso ruido característico de su sistema eléctrico.

(Elonce)

La experiencia de los jóvenes pilotos

Bautista Valerio, uno de los pilotos, describió la oportunidad de conducir el vehículo como "una experiencia inolvidable". El estudiante también practica karting, aunque destacó el entusiasmo que genera participar de una competencia con un automóvil desarrollado en la escuela.

Zoe, otra de las integrantes del equipo, contó que al principio sintió temor de manejarlo, pero rápidamente ganó confianza. "Lo probé con mucho miedo al principio; después se me pasó y ahora no me bajan del auto", relató.

La joven participará por primera vez en la competencia y expresó su entusiasmo por integrar el grupo de pilotos. El certamen contempla una prueba específica de velocidad para las conductoras, denominada sprint femenino.

(Elonce)

Cómo será la competencia del Desafío Eco YPF

La delegación partirá el jueves hacia Junín. El viernes se realizará la verificación técnica de los vehículos, mientras que el sábado comenzarán las pruebas de clasificación, frenado, aceleración y vueltas en pista.

El domingo se disputarán el sprint femenino y la carrera final de resistencia, conocida como endurance, que incluye cambios de pilotos. El rendimiento energético será uno de los aspectos fundamentales para completar el recorrido.

Franco destacó que el proyecto también representa una experiencia educativa. Muchos participantes continúan posteriormente sus estudios en carreras vinculadas con la mecánica y la electrónica, mientras que antiguos integrantes siguen colaborando con la escuela y las nuevas generaciones.