Advierten que el pico de El Niño podría extenderse a enero: cuáles serían las zonas más afectadas

El Niño podría alcanzar su máxima intensidad entre diciembre de 2026 y enero de 2027, en coincidencia con la temporada de mayores lluvias en buena parte del centro y norte argentino. Entre Ríos aparece entre las provincias más expuestas a sus posibles consecuencias, junto con otros distritos del Litoral.

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó que las proyecciones ubican en ese período el mayor calentamiento del Pacífico ecuatorial. Esa evolución puede modificar la circulación atmosférica y favorecer un mayor aporte de humedad sobre distintas regiones.

Sin embargo, una mayor intensidad del fenómeno no implica inundaciones automáticas ni consecuencias iguales en todo el país. El impacto dependerá también de la frecuencia de las tormentas, la acumulación de lluvia y las condiciones de cada cuenca.

Qué provincias concentran la atención

Madelón identificó a Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el este de Formosa y de Chaco y el noreste de Santa Fe entre las áreas con mayor exposición. La atención también alcanza a territorios de Brasil, Uruguay y el este de Paraguay.

La ubicación de esas regiones dentro de la cuenca del Plata resulta determinante. Las precipitaciones abundantes pueden incrementar los aportes a los ríos y generar efectos aguas abajo, incluso en localidades donde no se registren lluvias intensas.

Por ese motivo, el seguimiento de El Niño debe complementarse con el monitoreo de los niveles fluviales. La persistencia de lluvias sobre una misma cuenca será uno de los factores centrales para evaluar el riesgo de nuevas crecidas.

El pico y el final del fenómeno son momentos diferentes

El meteorólogo Mauricio Saldívar, de Meteored, aclaró que la máxima intensidad no debe confundirse con la finalización del evento. “Tal vez esto se confunda con el pico, que inicialmente iba a ocurrir hacia fin de año y que ahora se puede extender a enero”, señaló.

Según su estimación, el episodio en el Pacífico finalizaría entre febrero y mediados del otoño. Sus consecuencias meteorológicas sobre la cuenca del Plata, en cambio, podrían prolongarse “hasta al menos abril”.

Madelón indicó que durante la etapa de mayor intensidad habría más humedad disponible en las capas medias y altas de la atmósfera. Esa condición puede favorecer precipitaciones y tormentas, aunque cada episodio requiere la combinación de otros factores regionales y locales.

Qué se espera para el trimestre y qué antecedentes preocupan

El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional para noviembre de 2026 a enero de 2027 señala mayores probabilidades de lluvias superiores a las habituales en el Litoral y sectores del centro del país. También prevé temperaturas medias inferiores a lo normal en parte de la franja central, sin descartar jornadas de calor.

La perspectiva encuentra a distintas provincias después de un octubre con crecidas, evacuaciones y complicaciones por el agua. Corrientes, Chaco y Misiones registraron localidades afectadas, mientras que en Entre Ríos la crecida del río Uruguay complicó la situación en Concordia.

Saldívar remarcó que un calentamiento excepcional del Pacífico no asegura una inundación de igual magnitud en Argentina. Para Buenos Aires, en particular, pidió cautela: los veranos bajo influencia de El Niño han presentado condiciones lluviosas, normales y secas.