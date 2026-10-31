Inundaciones en Brasil: 346 ciudades de Rio Grande do Sul están en riesgo y hay evacuados

Rio Grande do Sul encabeza la clasificación de estados con mayor cantidad de municipios en riesgo de inundación en la Región Sur de Brasil. Según una nueva edición del Atlas de Riesgo de Inundación, elaborado por la Agencia Nacional del Agua (ANA), 346 ciudades gaúchas presentan algún nivel de amenaza frente a estos fenómenos, en un escenario que vuelve a quedar en evidencia por la crecida del río Uruguay en la frontera occidental.

El relevamiento identificó un total de 878 municipios en riesgo entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. De ese conjunto, 319 fueron clasificados dentro de la categoría de riesgo alto.

Aunque Rio Grande do Sul concentra la mayor cantidad de localidades amenazadas en términos absolutos, Santa Catarina presenta la proporción más elevada: el 90,2% de sus municipios fueron identificados como expuestos a inundaciones.

Uruguaiana bajo amenaza por la crecida del río Uruguay

La publicación del informe coincidió con una nueva situación de emergencia en Uruguaiana, ciudad ubicada sobre la frontera occidental de Rio Grande do Sul. Durante la madrugada de ayer, el río Uruguay superó la marca de inundación de 8,5 metros.

Ante el avance del agua, la Defensa Civil emitió una alerta roja por riesgo muy alto para la localidad. Al menos 217 personas permanecían fuera de sus viviendas, distribuidas entre refugios, casas de familiares y tiendas de campaña.

Según medios brasileños, el primer grupo de afectados abandonó sus hogares el 4 de octubre y atravesó prácticamente todo el mes condicionado por la crecida del río.

La Defensa Civil recomendó evitar las zonas susceptibles de inundación y recordó que, ante una emergencia, los habitantes pueden comunicarse con los servicios de asistencia a través de los números 190 y 193.

Las zonas más vulnerables de Rio Grande do Sul

El Atlas de Riesgo de Inundación identificó que casi el 70% del territorio de Rio Grande do Sul presenta municipios con algún nivel de amenaza. Dentro de esa clasificación, 43 localidades fueron ubicadas en la categoría de riesgo muy alto, entre ellas Porto Alegre, la capital del estado.

Los principales puntos críticos se concentran en distintas cuencas hidrográficas, como Río Taquari-Antas con 18 municipios; Río Sinos, 14 municipios; Río Jacuí Inferior con 11 municipios; y Río Caí con 9 municipios.

Además, el estudio clasificó a otros 82 municipios con riesgo alto, 108 con riesgo medio y 113 con riesgo bajo.

Para actualizar el atlas, la Agencia Nacional del Agua cruzó registros de inundaciones y crecidas repentinas ocurridas entre 1991 y 2024. A partir de distintas fuentes, estimó la probabilidad de que vuelvan a producirse estos eventos y sus posibles consecuencias sobre la población.

La última publicación de este tipo se había realizado en 2014, por lo que la nueva edición incorpora más de una década de registros adicionales.

La ANA también elaboró un mapa correspondiente a la Región Sudeste de Brasil, aunque sus datos todavía permanecen en proceso de validación y no fueron publicados, indica el sitio G1.