Sacó casi 30 millones de pesos del banco para comprarse un auto y se los robaron

Un hombre de 67 años fue víctima de una salidera bancaria cuando, al menos dos hombres en moto, le sustrajeron una mochila con 28 millones de pesos que estaba sobre una de las butacas del vehículo. Al momento del robo Ángel M. se encontraba con su auto en la zona de la costa, precisamente en Arturo Illia entre Dorrego e Italia, de la ciudad de Rosario.

El hombre, oriundo de Coronel Bogado, expresó que se llegó hasta un banco de calle Santa Fe y retiró un dinero destinado a la compra de un auto y que aproximadamente las 14.40 se encontraba circulando a bordo de su automóvil Audi por Arturo Illia y que al llegar a Dorrego se detuvo por cuestiones de tránsito y se percató de que alguien estaba golpeando el techo del auto ubicado en la puerta trasera izquierda hasta hacer estallar el vidrio trasero del lado del acompañante a consecuencia de uno de los golpes propinados.

La víctima sostuvo que "los golpes los realizó una persona que introdujo parte de su cuerpo en el auto y se llevó la mochila personal en la que había $28.000.000; un llavero; camiseta de fútbol del Club Vélez, un monedero con medicación propia, tupper vacío, anteojos de aumento".

Ángel pudo ver que el agresor se movía junto a un cómplice, otro hombre que se bajó de una moto. "Era una motocicleta grande, no recuerdo marca ni dominio, creo que era color roja o dorada. La mochila sustraída era de cuero, color marrón, luego ambos huyeron con arriba de la moto y en contramano rumbo al Monumento Nacional a la Bandera, por la zona del bajo, los dos tenían puesto cascos y llevaban camperas".

Finalmente, el hombre declaró que había salido de un estacionamiento ubicado de San Lorenzo 1290, "Parking San Lorenzo", allí guardó la mochila con el dinero. "Sospecho que estas personas que sustrajeron mi mochila sabían que tenía el dinero ahí", dijo. En tanto al momento del robo sostuvo que "había muchas personas en el lugar y cámaras de videovigilancia sobre calle Arturo Illia".