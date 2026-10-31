Intentaron robar un comercio y atacaron un patrullero con un ladrillo

Un joven de 21 años fue detenido y su novia de 16 años quedó demorada durante un procedimiento policial por un intento de robo en un comercio de Paraná. El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado, sobre calle División de Los Andes. La adolescente arrojó un ladrillo contra el parabrisas de un patrullero cuando los efectivos intervenían en la Cortada 832, donde habían localizado a uno de los sospechosos.

El hecho comenzó cuando el propietario del local comercial escuchó ruidos provenientes de las rejas de su establecimiento. Al salir para verificar qué ocurría, observó a dos sospechosos que escapaban del lugar.

Ante esta situación, el comerciante alertó a la Policía y aportó información sobre la vestimenta de los involucrados, además de indicar la dirección en la que habían huido. Con esos datos, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones.

Durante el recorrido, los uniformados localizaron a los sospechosos en la Cortada 832, donde lograron demorar a un joven de 21 años. Sin embargo, el segundo involucrado consiguió escapar y no pudo ser interceptado.

Mientras los efectivos desarrollaban el procedimiento, se produjo un nuevo incidente que involucró a la novia del joven demorado, una adolescente de 16 años.

Según la información policial, la menor arrojó un ladrillo contra el parabrisas de uno de los móviles policiales, por lo que también fue demorada en el lugar.

Por disposición del fiscal interviniente, el joven de 21 años quedó detenido y fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde permanece a disposición de la Justicia.

En tanto, la Fiscalía de Menores ordenó que la adolescente de 16 años fuera trasladada a la División Minoridad.