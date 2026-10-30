Secuestraron más de 17.000 atados de cigarrillos y 432 kilos de hojas de coca

Decomiso de cigarrillos y hojas de coca en Salta y Jujuy.

Gendarmería Nacional decomisó 17.240 atados de cigarrillos y más de 432 kilos de hojas de coca durante dos procedimientos realizados en las provincias de Salta y Jujuy. Los operativos se desarrollaron en Aguas Blancas, cerca del río Bermejo, y en Chalicán, sobre la Ruta Nacional 34. En ambos casos, los efectivos detectaron mercadería de presunto contrabando.

El primer procedimiento estuvo a cargo de personal del Sistema Tecnológico de Vigilancia de Frontera (SITEVIF), dependiente del Escuadrón Reforzado 20 “Orán”, que realizaba tareas de patrullaje en el sector conocido como “El Recuperado”, en Aguas Blancas.

Durante el recorrido, los gendarmes observaron a un grupo de personas que trasladaba varios bultos sobre sus hombros desde la orilla del río Bermejo. Ante esta situación, solicitaron la colaboración de integrantes de la Unidad de Reconocimiento “Tucumán” y avanzaron hacia el lugar.

Abandonaron la mercadería y escaparon por una zona montuosa

Al advertir la presencia de los uniformados, las personas arrojaron los bultos que transportaban y escaparon por una zona de monte, sin que se informaran detenciones.

Los efectivos inspeccionaron la carga abandonada y encontraron 67 kilos de hojas de coca y 15.740 atados de cigarrillos.

La mercadería quedó a disposición de las autoridades competentes y se dio intervención a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Orán, que tomó conocimiento del procedimiento.

Detectaron mercadería de contrabando en 11 encomiendas

El segundo operativo se llevó a cabo el 6 de octubre en la provincia de Jujuy. Personal de la Sección “Chalicán”, dependiente del Escuadrón Reforzado 53 “Jujuy”, realizó un control sobre un vehículo de carga que transportaba encomiendas.

La inspección tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.212, en el departamento Ledesma. Durante el procedimiento, los uniformados detectaron 11 piezas postales que despertaron sospechas por su posible vinculación con el traslado de mercadería de contrabando.

Ante esta situación, solicitaron autorización a la Unidad Fiscal Federal para abrir las encomiendas y verificar su contenido.

Secuestraron cigarrillos extranjeros y hojas de coca

Una vez obtenida la autorización judicial, los gendarmes procedieron a inspeccionar los paquetes y encontraron 1.500 atados de cigarrillos de origen extranjero y 365 kilos con 380 gramos de hojas de coca.

De esta manera, los dos procedimientos permitieron decomisar un total de 17.240 atados de cigarrillos y 432 kilos con 380 gramos de hojas de coca, mercadería que era trasladada por diferentes vías.

Las actuaciones quedaron bajo intervención de las autoridades correspondientes, en el marco de los controles destinados a detectar el ingreso y transporte irregular de productos en las provincias del norte argentino.