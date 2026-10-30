Pareja de comerciantes hallada muerta en Misiones: dos cuchillos, dos demorados y pistas sobre sus últimos movimientos

La pareja de comerciantes hallada muerta en Misiones fue identificada como Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamila Gritzmacher, de 29. Sus cuerpos fueron encontrados el jueves en Picada Sargento Cabral, una zona rural de Los Helechos. La investigación sumó el hallazgo de dos cuchillos, dos hombres demorados y distintos procedimientos destinados a reconstruir los últimos movimientos de las víctimas.

El jefe de la Policía de Misiones, Sandro Martínez, confirmó que los investigadores encontraron dos armas blancas en el lugar, aunque aclaró que todavía no estaba determinado si habían sido utilizadas en el hecho. Los elementos fueron secuestrados por personal de Policía Científica y quedaron sujetos a pericias.

“Encontraron dos armas blancas que podrían estar relacionadas al hecho”, señaló Martínez en declaraciones a Misiones Online. El funcionario explicó que los estudios permitirán establecer si existe alguna vinculación entre los cuchillos y las lesiones que presentaban las víctimas.

Cómo encontraron los cuerpos de los comerciantes

El hallazgo se produjo en una calle de tierra ubicada aproximadamente a cinco kilómetros del casco urbano de Los Helechos, en un sector rodeado de vegetación y con escasa iluminación.

Martínez describió las condiciones en las que trabajaron los primeros efectivos que llegaron al lugar. “Encontramos un cuerpo dentro de un vehículo, mucho desorden dentro de ese vehículo, un cuerpo femenino fuera del vehículo”, relató.

El escenario motivó la intervención de diferentes áreas especializadas de la Policía provincial. Los investigadores preservaron el lugar para realizar relevamientos, levantar rastros y secuestrar elementos que pudieran resultar relevantes para esclarecer las circunstancias de ambas muertes.

Dos hombres demorados y una tercera persona bajo investigación

En el marco de las averiguaciones, la Policía demoró preventivamente a dos hombres, de 39 y 31 años. Uno de ellos tendría una relación comercial con Schulz, mientras que el segundo fue localizado durante uno de los procedimientos.

(El Territorio).

Hasta el momento, no se les atribuyó participación en las muertes. Los investigadores buscaban determinar qué información podían aportar sobre las actividades y los últimos contactos de la pareja.

Además, un tercer hombre debía prestar declaración por una presunta deuda comercial relacionada con Schulz. Esta línea de investigación surgió a partir de testimonios y documentación vinculada con los negocios que desarrollaban las víctimas.

Allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos

Durante las primeras horas de investigación se realizaron dos allanamientos. Uno tuvo lugar en la vivienda que la pareja compartía en Oberá, donde los efectivos secuestraron una notebook, dos computadoras, un pendrive, una tarjeta de memoria y documentación comercial.

El segundo procedimiento se concretó en un inmueble relacionado con la actividad económica de Schulz. Los elementos incautados serán analizados para identificar posibles contactos, operaciones y movimientos anteriores al hallazgo.

(Misiones online).

Según establecieron los investigadores, la pareja se dedicaba a la comercialización de electrodomésticos mediante entregas particulares y operaciones financiadas en cuotas y pagarés. Esta información permitió descartar, al menos inicialmente, versiones que los vinculaban con una actividad de préstamos de dinero.

Las cámaras de seguridad y los últimos movimientos

Otra de las líneas centrales de investigación estuvo relacionada con el análisis de cámaras de seguridad que registraron el desplazamiento del vehículo utilizado por Schulz y Gritzmacher.

Las imágenes permitieron identificar su circulación hacia el sector donde posteriormente fueron encontrados. Los investigadores buscaban establecer horarios, reconstruir el recorrido y determinar si algún otro vehículo apareció durante el trayecto.

También se trabajó sobre las comunicaciones telefónicas. Uno de los principales objetivos fue localizar el celular de Griselda Gritzmacher, para lo cual se utilizaron datos de conexiones a antenas que permitieran delimitar posibles áreas de búsqueda.

Rastrillajes con 50 policías y nuevas pruebas

Alrededor de 50 efectivos participaron este viernes de nuevos rastrillajes en Picada Sargento Cabral y sectores cercanos. Los procedimientos estuvieron orientados a localizar teléfonos y otros elementos que pudieran aportar información.

Durante las inspecciones, Policía Científica encontró fragmentos de papeles entre la vegetación. Algunos presentaban huellas dactilares parciales que serían sometidas a cotejos para intentar establecer su procedencia.

En paralelo, los investigadores revisaron las pertenencias de Schulz trasladadas a la morgue judicial, ante la posibilidad de encontrar otro dispositivo telefónico u objetos relacionados con el caso.

Qué se sabe sobre posibles amenazas

El jefe policial también se refirió a los antecedentes de la pareja y aseguró que no encontraron denuncias previas por amenazas, conflictos intrafamiliares o situaciones de violencia.

“En nuestros registros no tenemos ninguna situación”, afirmó Martínez, tras explicar que se realizaron consultas en dependencias de la Unidad Regional II y en la Comisaría de la Mujer.

Sin embargo, aclaró que continuaban las averiguaciones sobre el entorno social y comercial de las víctimas, sus vínculos personales y las actividades que habían desarrollado durante los días anteriores.

Las autopsias serán determinantes para la investigación

Las autopsias de ambos cuerpos estaban previstas para este viernes. Sus resultados permitirán establecer las causas de las muertes, precisar las lesiones y aportar información fundamental para orientar las hipótesis investigativas.

Martínez evitó adelantar conclusiones sobre la mecánica del hecho y remarcó la importancia de aguardar los informes forenses y las pericias sobre los elementos secuestrados.

La causa quedó bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Oberá, con intervención de la Unidad Regional II, Investigaciones, Cibercrimen, Policía Científica y la Dirección de Homicidios de Posadas.

Mientras continuaban las diligencias, los investigadores buscaban determinar qué ocurrió antes de que la pareja llegara a Picada Sargento Cabral, si existieron contactos relevantes durante su recorrido y qué relación podían tener los elementos encontrados con las circunstancias de ambas muertes.