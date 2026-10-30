Dos helicópteros chocaron durante un entrenamiento en Estados Unidos y murieron tres personas

Un choque entre dos helicópteros en Estados Unidos dejó tres personas muertas durante la tarde del jueves, cuando las aeronaves realizaban maniobras de entrenamiento cerca del Aeropuerto Municipal de McMinnville, en el estado de Oregón. Las autoridades confirmaron que la colisión ocurrió en pleno vuelo y que ninguno de los ocupantes sobrevivió.

El sheriff del condado de Yamhill, Sam Elliott, informó durante una conferencia de prensa que el accidente se produjo alrededor de las 14.15, hora local, en las inmediaciones del aeropuerto ubicado al suroeste de Portland.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como un instructor de vuelo oriundo de Texas, un estudiante de aviación de nacionalidad británica y un piloto residente en Newberg, Oregón. Los tres viajaban distribuidos entre las dos aeronaves involucradas.

Cómo ocurrió el choque entre los helicópteros

Según precisó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), los helicópteros involucrados fueron un Robinson R22, que transportaba a una persona, y un Airbus H125, en el que viajaban otros dos ocupantes.

Ambas aeronaves realizaban maniobras de entrenamiento cuando, por circunstancias que todavía no fueron esclarecidas, colisionaron en el aire en las proximidades del Aeropuerto Municipal de McMinnville.

Tras el impacto, los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona. Las autoridades dispusieron el cierre de las principales carreteras cercanas para preservar el lugar del accidente y facilitar el trabajo de los equipos que intervinieron.

Investigan las causas del accidente aéreo

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) quedaron a cargo de la investigación destinada a determinar cómo se produjo la colisión entre los helicópteros.

Los investigadores deberán establecer las circunstancias en las que ambas aeronaves realizaban sus maniobras y reconstruir la secuencia que derivó en el impacto.

Hasta el momento, las autoridades no informaron qué provocó el choque. La investigación buscará determinar si existieron factores operativos, técnicos o de coordinación aérea que contribuyeron al accidente.

La colisión dejó un saldo de tres víctimas fatales y motivó un operativo de seguridad en las inmediaciones del aeropuerto, mientras los organismos federales avanzaron con las primeras actuaciones para esclarecer lo sucedido.