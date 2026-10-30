El Círculo Médico advirtió por la crisis sanitaria tras la renuncia de especialistas del San Roque

La renuncia de los otorrinolaringólogos del Hospital San Roque de Paraná generó preocupación en el ámbito sanitario provincial. Todos los profesionales de esa especialidad presentaron sus dimisiones en medio de un conflicto con las autoridades por la implementación de un sistema de control horario, situación que abrió interrogantes sobre la continuidad de la atención pediátrica especializada.

El conflicto se produjo en el Hospital Materno Infantil San Roque, uno de los establecimientos de referencia para la atención de niños de distintos puntos de Entre Ríos. La decisión de los especialistas motivó un pronunciamiento público del Círculo Médico de Paraná, que expresó su preocupación por las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema sanitario.

A través de un comunicado titulado “La salud pública necesita respuestas urgentes”, la Comisión Directiva de la entidad sostuvo que lo ocurrido reflejó problemas estructurales que se profundizaron durante años y que requieren medidas concretas por parte de las autoridades responsables.

El Círculo Médico advirtió sobre una crisis sanitaria

“Asistimos con enorme preocupación a un escenario que augura el colapso de un sistema que no está recibiendo la atención, las respuestas ni las decisiones que su gravedad requiere”, manifestó la institución en su pronunciamiento.

En ese sentido, señaló que los reclamos de los trabajadores sanitarios no eran recientes, sino que respondían a dificultades acumuladas durante décadas. “Los reclamos que durante décadas fueron planteados por los trabajadores de la salud hoy se transforman en verdaderos gritos de auxilio”, expresó.

La entidad también cuestionó las condiciones en las que los profesionales desarrollaban sus tareas y advirtió sobre las consecuencias que esa situación podía generar para los pacientes. En particular, remarcó la necesidad de garantizar una atención segura y de calidad en los establecimientos públicos.

Preocupación por la atención de los pacientes

Desde el Círculo Médico consideraron que el conflicto del Hospital San Roque no debía analizarse únicamente como una disputa laboral entre profesionales y autoridades sanitarias.

“Entendemos que lo que hoy sucede no puede interpretarse como un conflicto aislado ni como un reclamo sectorial”, sostuvo la entidad, que definió la situación como una señal de alarma para toda la comunidad.

Asimismo, destacó que las dificultades del sistema sanitario afectaban tanto a los trabajadores como a los pacientes y sus familias. Por ese motivo, reclamó políticas sostenidas que permitieran mejorar las condiciones laborales y fortalecer las instituciones de salud.

Reclamo de respuestas urgentes a las autoridades

“La salud no puede seguir esperando. Se necesitan respuestas concretas, decisiones urgentes y políticas sostenidas”, enfatizó el comunicado.

Finalmente, el Círculo Médico de Paraná manifestó su solidaridad con los profesionales involucrados y reafirmó su compromiso con la defensa de la salud pública.

La presentación de las renuncias dejó planteada la preocupación por la continuidad del servicio de otorrinolaringología, mientras se aguardaban definiciones sobre la situación de los especialistas y la atención de los pacientes pediátricos.