El Ministerio de Salud reclama la devolución de más de $27 millones por haberes cobrados indebidamente

El Gobierno de Entre Ríos dispuso el recupero de más de 27 millones de pesos por haberes percibidos indebidamente por personas vinculadas al Ministerio de Salud. Las medidas fueron establecidas mediante distintos decretos firmados por el gobernador Rogelio Frigerio el 28 de septiembre y publicados en el Boletín Oficial del jueves 29 de octubre de 2026.

De acuerdo con el relevamiento de las disposiciones oficiales a las que accedió Elonce, se aprobaron 15 liquidaciones correspondientes a 14 personas, por un monto conjunto de $27.385.717,79, al que podrían sumarse intereses hasta el momento de la devolución efectiva.

Los decretos establecieron, en la mayoría de los casos, un plazo de 30 días corridos desde la notificación para reintegrar las sumas reclamadas. También contemplaron la intervención de la Fiscalía de Estado ante el incumplimiento de las intimaciones, con el objetivo de iniciar las acciones legales correspondientes.

Los mayores montos reclamados por el Ministerio de Salud

Entre las liquidaciones de mayor valor figuró una deuda de $10.886.384,07, establecida mediante el Decreto 3283/26. La disposición aprobó el monto determinado por el Departamento de Liquidaciones del Ministerio de Salud y ordenó su devolución, con los intereses correspondientes hasta el momento del pago.

Otro de los casos contempló un reclamo de $6.024.729,20, formalizado mediante el Decreto 3276/26. La normativa estableció un plazo de 30 días corridos desde la notificación para efectuar el reintegro, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.

Por su parte, el Decreto 3285/26 aprobó una liquidación de $4.815.967,54. El documento también contempló la actualización de la deuda mediante la tasa activa del Banco de la Nación Argentina hasta su cancelación.

En estos tres casos, las disposiciones identificaron al Ministerio de Salud como organismo interviniente, pero no precisaron los establecimientos sanitarios donde las personas alcanzadas habían desempeñado sus funciones.

Otras liquidaciones por haberes percibidos indebidamente

Además de los tres montos principales, el Gobierno provincial aprobó otras liquidaciones por $1.233.632,16, $1.134.946,61, $1.101.768,35, $633.272,01 y $559.825,32, entre otros importes menores.

También se registraron reclamos por $71.493,28, $71.182,09, $61.510,06, $56.876,48, $41.983,32 y $39.755,28. Las medidas fueron formalizadas mediante diferentes decretos y contemplaron la aplicación de intereses hasta el momento de la devolución.

En uno de los expedientes, el Ministerio de Salud reconoció períodos de licencia sin goce de haberes correspondientes a abril y mayo de 2025. A partir de esa situación administrativa, aprobó una liquidación de $559.825,32 para recuperar sumas abonadas indebidamente.

Un reclamo vinculado al Hospital Santa María de Gilbert

Entre las disposiciones publicadas también figuró una medida relacionada con el Hospital Santa María de Gilbert, ubicado en el departamento Gualeguaychú, donde se dispuso la regularización de las autoridades del establecimiento.

Mediante el Decreto 3290/26, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto, con carácter retroactivo al 22 de mayo de 2024, una designación interina en la dirección del hospital y formalizó el nombramiento de una nueva autoridad, que anteriormente desempeñaba funciones en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso.

En ese mismo acto administrativo se aprobó una liquidación de $652.392,02 por haberes percibidos indebidamente en el cargo de dirección del Hospital Santa María, correspondientes al período comprendido entre el 22 de mayo y el 21 de noviembre de 2024.

La disposición establece un plazo de 30 días corridos desde la notificación para efectuar el reintegro y contempló la intervención de la Fiscalía de Estado ante un eventual incumplimiento.