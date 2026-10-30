Boca y River, frente a un nuevo Superclásico: cómo está el historial entre ambos

Boca y River volverán a enfrentarse este domingo, desde las 15, en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico. Además de los puntos en juego por el Torneo Clausura y la tabla anual, el encuentro pondrá otra vez en discusión el historial entre los dos clubes.

El Xeneize llega con una ventaja de seis victorias en el registro general. El conjunto de Núñez buscará reducir esa diferencia como visitante, mientras que el equipo de La Ribera intentará ampliarla ante su público.

En total, disputaron 266 partidos oficiales: Boca ganó 94, River se impuso en 88 y empataron los otros 84. El recuento comprende los encuentros del amateurismo y el profesionalismo, tanto en torneos de liga como en copas.

La diferencia en los campeonatos locales

En los torneos de liga, el historial también presenta una distancia de seis triunfos. Sobre 218 enfrentamientos, el Xeneize obtuvo 79 victorias, el Millonario consiguió 73 y hubo 66 empates.

Ese apartado reúne la mayor cantidad de partidos entre ambos y tendrá un nuevo registro este domingo. El Superclásico se disputará por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

Dentro del repaso histórico hay un empate 0-0 de 1919 que no integra las estadísticas. Ese encuentro perteneció a un campeonato que fue anulado y, por ese motivo, quedó fuera del cómputo.

Qué ocurrió en las copas nacionales e internacionales

En las competencias internacionales, Boca conserva una ventaja de un triunfo. Se enfrentaron 32 veces, con 11 victorias del Xeneize, diez de River y 11 empates; 28 de esos cruces correspondieron a la Copa Libertadores.

El balance cambia en las copas nacionales, donde el Millonario está por delante. En 16 partidos, ganó cinco, perdió tres y empató ocho.

Uno de los antecedentes recientes de ese grupo fue el cruce de cuartos de final de la Copa de la Liga de 2024. En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Boca venció por 3-2 a River y avanzó a las semifinales.

Los últimos antecedentes del Superclásico

El enfrentamiento más reciente se disputó el 19 de abril de 2026 en el Monumental. El Xeneize ganó por 1-0 con un penal convertido por Leandro Paredes.

En 2025 se repartieron las victorias: River se impuso por 2-1 en Núñez durante el Apertura y Boca ganó por 2-0 en La Bombonera por el Clausura. Así, el conjunto de La Ribera llega al partido del domingo con dos triunfos consecutivos ante su rival.

En 2024, en cambio, hubo un resultado de cada tipo: empataron 1-1 en el Monumental, el Xeneize ganó el cruce de eliminación directa en Córdoba y el Millonario venció por 1-0 en La Bombonera. Este domingo, el Superclásico sumará un nuevo capítulo a un historial que mantiene seis victorias de diferencia.