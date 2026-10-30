Patronato celebra cuatro años de la histórica conquista de la Copa Argentina: el recuerdo del club

Patronato celebra este viernes 30 de octubre el cuarto aniversario de su histórica consagración en la Copa Argentina 2022, cuando derrotó 1 a 0 a Talleres de Córdoba en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Aquella conquista significó el primer título nacional del club y marcó un acontecimiento sin precedentes para el fútbol entrerriano.

A cuatro años de aquella final, la institución rojinegra compartió un mensaje en sus redes sociales para recordar la conquista y el significado que tuvo para sus hinchas.

“La Copa que levantamos en Mendoza. Los abrazos que nos dimos como familia. La estrella que llevamos para siempre en nuestro escudo. Cuatro años de aquella noche que vive en la memoria de cada alma rojinegra. Feliz 30 de octubre”, expresó el club.

Patronato celebra cuatro años del título de la Copa Argentina (fuente Club Atlético Patronato)

El gol de Tiago Banega que hizo historia

El 30 de octubre de 2022, el equipo dirigido por Facundo Sava enfrentó a Talleres de Córdoba en la final de la Copa Argentina.

El encuentro se disputó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde Patronato consiguió una victoria por 1 a 0 gracias al gol convertido por Tiago Banega.

La conquista permitió que el conjunto paranaense levantara el primer trofeo nacional de su historia y se convirtiera en el primer club de Entre Ríos en ganar una competencia nacional organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El título llegó en un contexto particular, ya que Patronato disputaba simultáneamente la Copa Argentina y luchaba por mantener la categoría en la Liga Profesional.

El camino de Patronato hacia la Copa Argentina 2022

La campaña del Rojinegro incluyó seis partidos y eliminaciones ante equipos de Primera División, entre ellos River Plate y Boca Juniors.

En 32avos de final, Patronato comenzó su recorrido con una victoria por 2 a 0 frente a Deportivo Morón, en el estadio Brigadier López de Santa Fe.

En 16avos de final, igualó 1 a 1 con Colón de Santa Fe y consiguió la clasificación mediante la definición por penales, en Rosario.

Posteriormente, en octavos de final, venció 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima La Plata en Resistencia, Chaco.

Patronato celebra cuatro años del título de la Copa Argentina (archivo)

Las históricas eliminaciones de River y Boca

Uno de los momentos más recordados de aquella campaña se produjo en los cuartos de final, cuando Patronato enfrentó a River Plate.

El equipo de Facundo Sava igualó 2 a 2 durante el tiempo reglamentario y consiguió la clasificación en la tanda de penales, en un partido disputado en La Rioja.

En semifinales, el Rojinegro volvió a protagonizar una definición histórica al eliminar a Boca Juniors.

El encuentro terminó 1 a 1 y Patronato se impuso por 4 a 2 en los penales, en San Juan, para acceder a la final del certamen.

El arquero Facundo Altamirano tuvo un papel destacado durante el recorrido, especialmente en las definiciones desde los doce pasos.

El equipo que conquistó el título en Mendoza

Patronato disputó la final ante Talleres con la siguiente formación titular:

Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Sergio Ojeda, Carlos Quintana, Lucas Kruspzky; Jonás Acevedo, Franco Leys, Nicolás Castro, Sebastián Medina; Marcelo Estigarribia y Jonathan Herrera.

Entre los suplentes estuvieron Matías Mansilla, Juan Cruz Guasone, Leonel Mosevich, Francisco Álvarez, Lautaro Geminiani, Tiago Banega, Facundo Cobos, Matías Pardo, Jorge Valdez Chamorro, Justo Giani, Alexander Sosa y Axel Rodríguez.

El entrenador fue Facundo Sava, quien condujo al equipo durante la histórica campaña.

En los seis encuentros disputados, Patronato convirtió 11 goles y recibió cinco. Registró tres victorias y tres empates, que resolvió mediante definiciones por penales.