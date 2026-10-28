Patronato jugará ante Atlético de Rafaela sin público visitante: los motivos de la decisión

Patronato no podrá contar con sus hinchas en el decisivo partido ante Atlético de Rafaela, previsto para el lunes. La medida se resolvió por los costos del operativo policial y cuestiones de seguridad. El Rojinegro buscará asegurar su permanencia en la Primera Nacional.
Patronato jugará sin público visitante ante Atlético de Rafaela el próximo lunes 2 de noviembre, desde las 15, en el estadio Monumental, por la última fecha de la Zona B de la Primera Nacional. La decisión se confirmó este miércoles, luego de una reunión entre dirigentes del club santafesino y autoridades de seguridad provinciales y municipales.
La determinación dejó sin efecto la posibilidad de que los simpatizantes rojinegros acompañaran al equipo en un encuentro decisivo para su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino. En principio, Atlético había solicitado autorización para recibir hasta 2.000 hinchas visitantes, pero finalmente se resolvió disputar el compromiso únicamente con público local.
La propuesta inicial contemplaba habilitar 1.500 lugares en las tribunas populares y otros 500 en plateas. Sin embargo, las exigencias del operativo de seguridad y los costos asociados fueron determinantes para descartar esa alternativa.
El operativo policial costaba 24 millones de pesos
Fernando Peverengo, director de Seguridad en Eventos Masivos de Santa Fe, había explicado que permitir la presencia de simpatizantes de Patronato requería desplegar un operativo integrado por 235 efectivos policiales.
El dispositivo tendría un costo estimado de 24 millones de pesos, una cifra considerablemente superior a los aproximadamente nueve millones que demanda la organización habitual de un encuentro sin visitantes. La diferencia económica fue uno de los principales aspectos evaluados durante la reunión.
Además, las autoridades analizaron las complicaciones que podría generar el ingreso de hinchas visitantes debido a la cercanía de la Escuela Normal con el estadio Monumental. Entre las preocupaciones se mencionaron los cortes de tránsito, la circulación de estudiantes y el movimiento de simpatizantes en el horario del partido.
Patronato se juega la permanencia en la Primera Nacional
La decisión se conoció en la previa de uno de los encuentros más importantes de la temporada para Patronato, que llegará a Rafaela con la necesidad de conseguir un resultado favorable para evitar el descenso.
El conjunto entrerriano suma 37 puntos, la misma cantidad que Nueva Chicago, mientras que Chacarita acumula 39 unidades. Los dos equipos bonaerenses se enfrentarán entre sí, también el lunes y en simultáneo, en un compromiso que tendrá incidencia directa en la definición de la permanencia, publicó Diario Castellanos.
En este escenario, una victoria de Patronato le permitirá asegurar su continuidad en la Primera Nacional, independientemente de lo que suceda entre Chacarita y Nueva Chicago. En cambio, un empate o una derrota lo dejarán condicionado por el resultado del otro encuentro, con la posibilidad de que deba disputar un desempate.
Atlético de Rafaela cerrará su participación en la temporada
A diferencia de Patronato, Atlético de Rafaela afrontará la última fecha sin objetivos pendientes en la tabla de posiciones, luego de quedar fuera de la lucha por ingresar al Reducido.
Sin embargo, el conjunto santafesino tendrá un papel determinante en la definición del descenso, ya que su resultado podría modificar la situación de los equipos comprometidos con la permanencia.
Para Patronato, el encuentro representará la última oportunidad de resolver su continuidad en la categoría durante la fase regular. El Rojinegro deberá afrontar el compromiso sin el acompañamiento de sus simpatizantes en las tribunas del Monumental.
Quién será el árbitro del partido
El encuentro entre Atlético de Rafaela y Patronato será dirigido por Luis Lobo Medina, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez y Damián Espinoza como árbitros asistentes.
Por su parte, Mauricio Martín se desempeñará como cuarto árbitro del compromiso, que comenzará a las 15 y se disputará simultáneamente con el enfrentamiento entre Chacarita y Nueva Chicago.
De esta manera, Patronato afrontará una jornada decisiva para su futuro deportivo. Mientras la dirigencia de Atlético de Rafaela confirmó que no habrá público visitante, el conjunto entrerriano buscará conseguir los tres puntos que le permitan mantener su lugar en la Primera Nacional.