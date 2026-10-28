Falleció Mabel Cisterna, referente de AMAR Entre Ríos: se descompensó durante una fiesta

Mabel Cisterna, reconocida vecina de Valle María y referente de AMAR Entre Ríos, falleció tras sufrir una descompensación mientras colaboraba en la Fiesta Provincial del Trigo. Había sido internada en Paraná. Su partida generó profundo pesar en la comunidad.
El fallecimiento de Mabel Cisterna, reconocida vecina de Valle María y referente de AMAR Entre Ríos, generó profundo pesar en la comunidad. La mujer se había descompensado mientras participaba de una actividad solidaria durante la Fiesta Provincial del Trigo, por lo que debió ser trasladada e internada en Paraná.
Cisterna era reconocida por su compromiso con distintas iniciativas comunitarias y por su participación en AMAR Entre Ríos, un grupo de ayuda mutua destinado a acompañar a personas con artritis reumatoidea y otras enfermedades reumáticas.
A lo largo de su vida, integró diferentes comisiones locales y colaboró con actividades destinadas a brindar apoyo a quienes más lo necesitaban. Su participación en proyectos solidarios la convirtió en una persona apreciada por vecinos y allegados.
Se descompensó mientras colaboraba en una actividad solidaria
Uno de los aspectos más conmovedores de su partida fue que su última actividad comunitaria tuvo lugar durante la Fiesta Provincial del Trigo, donde se encontraba colaborando con AMAR Entre Ríos.
En esa oportunidad, Mabel participaba de la venta de tortas fritas en el stand de la organización, una iniciativa destinada a acompañar el trabajo que desarrolla el grupo. Mientras realizaba esa tarea, sufrió una descompensación y debió recibir asistencia.
Posteriormente, fue internada en Paraná. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, familiares, amigos y vecinos expresaron su pesar por la pérdida de una mujer que había dedicado gran parte de su vida a colaborar con los demás.
Su compromiso con AMAR Entre Ríos
Mabel Cisterna fue una de las referentes de AMAR Entre Ríos, una organización que promueve el acompañamiento mutuo entre personas que conviven con artritis reumatoidea y otras enfermedades reumáticas.
Desde ese espacio, participó de iniciativas orientadas a brindar contención y contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan estas enfermedades. Su compromiso también se extendió a distintas actividades comunitarias de Valle María.
Su fallecimiento dejó una profunda tristeza en la localidad del departamento Diamante, donde será recordada por su generosidad, su participación solidaria y su permanente disposición para ayudar.