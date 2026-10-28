Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes: hay cinco detenidos

La docente de 52 años había sido vista por última vez en una escuela rural de Corrientes. Su cuerpo fue encontrado, tras 21 días de búsqueda. La Justicia investiga un femicidio y cinco personas permanecen detenidas, cuatro de ellas acusadas por el crimen.
El cuerpo de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que permanecía desaparecida desde hacía 21 días en Corrientes, fue encontrado este miércoles. El hallazgo se produjo en el marco de una investigación judicial por presunto femicidio, que tiene a cinco personas detenidas y cuatro de ellas directamente acusadas por el crimen.
La mujer se desempeñaba como directora de la Escuela N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupí, en una zona rural cercana a la localidad correntina de Esquina.
Tras una intensa búsqueda, fuerzas de seguridad y personal del Poder Judicial hallaron este miércoles el cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la educadora que se desempeñaba como directora en la escuela rural de la estancia El Curupí.
El hallazgo se produjo durante los rastrillajes concentrados en la zona rural del departamento de Esquina.
Fuentes oficiales, señalaron a El Litoral la docente fue encontrada en un lugar de "difícil acceso, donde no hay señal telefónica". Además, detallaron que "a 5 metros había un bolso tirado".
En las últimas horas, el juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, había dictado la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, señalados como presuntos autores materiales del femicidio.
Quiénes son los cinco detenidos por el crimen
La investigación también involucró a una pareja de puesteros que trabajaba en el establecimiento rural. Se trata de Sergio Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, quienes ya habían recibido prisión preventiva. Rojas fue acusado de coautoría de femicidio, mientras que Leguizamón quedó imputada como autora de homicidio simple.
El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural acusado de falso testimonio. El hombre había sido el primero en mencionar un posible asesinato de la docente a manos de dos trabajadores de la estancia. Sin embargo, posteriormente, su abogado sostuvo que esas declaraciones habían sido realizadas bajo presuntos apremios ilegales por parte de la Policía de Corrientes.
Las pruebas encontradas durante la investigación
En los últimos procedimientos realizados en la estancia El Curupí, los investigadores encontraron prendas de vestir quemadas y un bozal en una construcción precaria utilizada por Zarza, quien se desempeñaba como capataz del establecimiento.
El lugar estaba ubicado a aproximadamente 150 metros de la Escuela N° 626, donde Godoy trabajaba con un pequeño grupo de alumnos, hijos de empleados de la estancia.
El establecimiento rural comprende unas 12.000 hectáreas y se utiliza para actividades agropecuarias y como coto de caza. Los elementos secuestrados fueron incorporados a la investigación para determinar las circunstancias del crimen.
La última comunicación de Nancy Godoy con su familia
La última comunicación conocida de Nanci Godoy con su familia ocurrió el 7 de octubre, cuando envió un mensaje de WhatsApp desde la escuela rural donde trabajaba. La docente tenía previsto regresar a su vivienda, ubicada en el acceso sur de Esquina, el viernes 9 de octubre. Sin embargo, nunca llegó.
Inicialmente, su ausencia no generó sospechas inmediatas, debido a que las condiciones climáticas dificultaban habitualmente el traslado desde la escuela hasta el casco principal de la estancia. Durante los días de lluvia, era frecuente que permaneciera en el establecimiento educativo. Además, ese fin de semana coincidió con el feriado del 12 de octubre, lo que contribuyó a demorar la preocupación por su ausencia.
Ante la falta de noticias y luego de distintas averiguaciones, Sebastián, uno de los hijos de la docente, presentó la denuncia por desaparición el jueves 15 de octubre.
El hallazgo del cuerpo representó un avance en la investigación judicial, que continúa para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las responsabilidades de los acusados.