Caso Micaela García: "Vamos a pedir prisión perpetua para Néstor Pavón", afirmó la querella

La querella pedirá prisión perpetua para Néstor Pavón en el nuevo juicio por el femicidio de Micaela García, que comenzará este jueves 29 de octubre en Gualeguay. Así lo confirmó a Elonce el abogado Marcelo Boeykens, representante de la familia de la joven, quien sostuvo que existen pruebas que permitirían acreditar la presunta participación del acusado en el crimen.

"Desde el inicio, la familia de Micaela sostuvo que Sebastián Wagner no había actuado solo, sino en colaboración, en coautoría con Néstor Roberto Pavón", afirmó el letrado. Recordó que Pavón había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento, mientras Wagner recibió prisión perpetua.

Boeykens explicó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó realizar un nuevo debate para analizar la responsabilidad de Pavón. "Se juzgará esta vez concretamente la intervención de Pavón en el secuestro, abuso sexual y femicidio de Micaela", precisó.

Marcelo Boeykens, abogado querellante (Elonce)

Sebastián Wagner declarará como testigo

Una de las principales novedades será la declaración de Wagner, quien comparecerá como testigo debido a que su condena a prisión perpetua se encuentra firme.

"Wagner va a poder declarar libremente y eso deberá ser valorado por el tribunal", señaló Boeykens. Según explicó, la querella considera que su testimonio debe analizarse junto con los demás elementos probatorios.

Entre las pruebas mencionó declaraciones sobre la presencia de dos personas en el vehículo utilizado durante el secuestro, testimonios que ubicarían a Wagner y Pavón juntos aquella noche y elementos materiales vinculados al acusado.

Las pruebas y el pedido de prisión perpetua

El abogado sostuvo que el vehículo utilizado pertenecía a Pavón, al igual que una pala y una aspiradora presuntamente vinculadas con el hecho. "Todos estos elementos deben ser analizados de una manera conglobante", remarcó.

También destacó que la Corte Suprema exigió valorar las pruebas con perspectiva de género. Según la querella, el tribunal anterior no consideró adecuadamente las circunstancias en que se cometió el crimen ni los testimonios que apuntaban a la posible intervención de otra persona.

Finalmente, Boeykens confirmó que solicitarán prisión perpetua. "Nosotros sostenemos, porque así lo establece el ordenamiento jurídico, que es una pena única, que es la pena de prisión perpetua para los casos de femicidio", expresó. El tribunal deberá evaluar las pruebas y resolver la responsabilidad penal de Pavón.