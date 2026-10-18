A casi diez años del femicidio de Micaela García, la Justicia volverá a analizar la responsabilidad de Néstor Pavón en el crimen que conmocionó a Entre Ríos y al país. El nuevo juicio comenzará el jueves 29 de octubre en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara que el acusado sea juzgado nuevamente, esta vez como presunto coautor del femicidio.

En la antesala del debate, Néstor García, padre de la joven, expresó la angustia y la expectativa que atraviesa junto a Andrea Lescano, madre de Micaela, mientras preparan los argumentos para esta nueva instancia judicial.

“Desde hace días que no duermo”, manifestó García en diálogo con la agencia Noticias Argentinas. También contó: “Hace varias noches que no estoy pudiendo dormir de corrido y creo que va a seguir así de acá hasta que termine el juicio. Con Andrea, la mamá de Mica, estamos permanentemente con este caso en la cabeza”.

Cómo será el nuevo juicio por el femicidio de Micaela

El proceso contra Pavón comenzará el 29 de octubre en Gualeguay y tendrá ocho jornadas de audiencias, previstas para los días 29 y 30 de octubre, y 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre, desde las 9.

El tribunal estará integrado por los jueces Santiago Nicolás Brugo, quien ejercerá la presidencia, Maximiliano Otto Larroca Rees y Nicolás José Gazali.

La nueva instancia busca determinar si Pavón tuvo participación directa en el secuestro, el abuso sexual y el asesinato de Micaela. En el primer juicio, realizado en 2017, había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento, pena que ya cumplió. Ahora será juzgado como presunto coautor del crimen.

La decisión de volver a juzgarlo llegó después de las apelaciones extraordinarias presentadas por los fiscales y la querella. La Corte Suprema ordenó revisar el caso, al considerar que correspondía un nuevo debate sobre la responsabilidad penal de Pavón.

El reclamo del padre de Micaela por las demoras judiciales

Néstor García cuestionó los tiempos que demandó el avance de la causa y sostuvo que la mayor demora se produjo en la Justicia entrerriana. “Si bien la Corte Suprema tardó, la demora mayor se produjo en la Justicia de Entre Ríos, ahí está el gran problema”, afirmó.

El padre de la joven también recordó que la querella presentó distintas apelaciones que fueron rechazadas, mientras que el pedido de libertad condicional de Pavón se resolvió con rapidez. “Presentábamos apelaciones y las rechazaban, pero es llamativo que el pedido de libertad condicional de Pavón lo resolvieron muy rápido y hasta le aceptaron una camioneta como fianza cuando no es habitual. Parecía que con nosotros siempre había una traba”, expresó.

La familia había solicitado que Pavón permaneciera detenido con prisión preventiva hasta el nuevo juicio, pero el planteo fue rechazado. La Justicia argumentó que no se habían acreditado riesgos de fuga ni de entorpecimiento del proceso.

Pavón reside en Santiago del Estero y, según indicó García, se había dispuesto que se radicara en Gualeguay 20 días antes del inicio de las audiencias.

Pese a las críticas, el padre de Micaela mantiene la expectativa de que el nuevo debate permita esclarecer la responsabilidad del acusado. “Tenemos esperanza de que se resuelva la pena y que la Justicia de la provincia dé una muestra de que los entrerrianos podemos confiar, porque hoy eso no sucede”, manifestó.

Y agregó: “De nuestra parte haremos todo el esfuerzo que haya que hacer para que Mica tenga la justicia que merece”.

El crimen de Micaela García y la condena a Sebastián Wagner

Micaela García tenía 21 años y era militante del Movimiento Evita. El 1 de abril de 2017 fue interceptada en la ciudad de Gualeguay por Sebastián Wagner y Néstor Pavón. Una semana después, su cuerpo fue encontrado con signos de violencia física y agresión sexual.

Wagner, quien tenía antecedentes por violación y se encontraba en libertad condicional al momento del femicidio, fue condenado a prisión perpetua en octubre de 2017. Pavón recibió una pena de cinco años de cárcel por encubrimiento, mientras que Gabriel Ignacio Otero fue absuelto.

La revisión judicial de la condena de Pavón abrió el camino para que vuelva a ser juzgado por su presunta participación directa en el crimen. El nuevo proceso será una instancia clave para la familia, que desde hace años reclama que se investigue integralmente lo ocurrido.

La Ley Micaela, otro de los reclamos de la familia

El femicidio de Micaela impulsó la sanción de la Ley Nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, promulgada el 10 de enero de 2019. La norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para quienes se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Néstor García también cuestionó la aplicación de la ley y sostuvo que las capacitaciones disminuyeron en los últimos años. “En 2023 hacíamos entre seis y siete talleres por semana, hoy estamos en dos por mes”, señaló.

El padre de la joven consideró que, aunque existe interés en la temática, las políticas de formación no ocupan un lugar prioritario. También criticó la falta de capacitaciones en distintos ámbitos del Estado.