Una camioneta se incendió en plena marcha y quedó destruida sobre la ex Ruta 14

Una camioneta Toyota Hilux doble cabina quedó completamente destruida por un incendio mientras circulaba por la ex Ruta 14, en un tramo ubicado después del puente Ayuí. El episodio ocurrió durante la noche del viernes y motivó la intervención de policías y Bomberos Voluntarios.

El vehículo pertenecía a un hombre de 45 años, quien viajaba acompañado por otro hombre. Ambos se desplazaban en sentido norte-sur cuando advirtieron que comenzaba a salir fuego desde el interior del tablero.

Según informó Diario Río Uruguay, los ocupantes intentaron sofocar las llamas, pero no pudieron detener su propagación. El incendio avanzó sobre la camioneta hasta consumirla por completo.

Las llamas comenzaron en el tablero

El fuego se inició de manera imprevista durante la marcha por la ex Ruta 14. Aunque se identificó el tablero como el sector desde el que comenzaron a propagarse las llamas, todavía no se determinó qué provocó el incendio.

La rápida expansión del fuego impidió que los intentos iniciales de los ocupantes permitieran controlar la situación. La Toyota Hilux terminó con daños totales como consecuencia del siniestro.

Intervinieron policías y bomberos

Personal de la comisaría novena acudió al lugar tras tomar conocimiento de lo sucedido. También se hicieron presentes los Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron ante la emergencia generada por el incendio.

Las circunstancias que originaron el fuego en la camioneta continúan bajo investigación. El procedimiento se desarrolló en el tramo de la ex Ruta 14 donde el vehículo quedó completamente incendiado.