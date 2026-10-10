Chocaron un auto y una moto en Villaguay: el motociclista tenía 2,37 g/l de alcohol en sangre

Villaguay: chocó en moto y tenía 2,37 de alcohol en sangre.

Un siniestro vial en Villaguay dejó como saldo un motociclista con lesiones leves y un resultado positivo de alcoholemia de 2,37 gramos de alcohol por litro de sangre. El hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 8:30 horas, en calle Valdez al 500, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

Según informó la Policía, personal de la fuerza intervino en el lugar tras tomar conocimiento del accidente. Por circunstancias que todavía se investigan, se produjo un choque entre un automóvil Ford Ka, conducido por un hombre mayor de edad, y una motocicleta Motomel Skua.

En el rodado de menor porte se trasladaban dos personas. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta resultó lesionado y debió recibir asistencia médica. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Santa Rosa de Villaguay para su correspondiente evaluación.

(PER)

El motociclista sufrió lesiones leves

Una vez en el centro asistencial, los profesionales médicos examinaron al motociclista y determinaron que presentaba lesiones de carácter leve. No se informaron otras personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

En el marco del procedimiento, los efectivos policiales realizaron el correspondiente test de alcoholemia al conductor de la Motomel Skua. El examen arrojó un resultado positivo de 2,37 gramos de alcohol por litro de sangre, según precisaron las autoridades.

(PER)

El registro de alcoholemia constituye uno de los datos relevantes de la intervención policial. Sin embargo, las circunstancias que provocaron la colisión todavía son materia de investigación y no se establecieron oficialmente las responsabilidades de los conductores involucrados.

Investigan las circunstancias del choque

Tras el accidente, el personal policial llevó adelante las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el impacto entre ambos vehículos.

Las autoridades continuaban con las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del siniestro vial, mientras que el conductor de la motocicleta fue diagnosticado con lesiones leves.