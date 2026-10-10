Una familia volcó con su auto en la Ruta 12 después de atravesar un paso a nivel

Una familia de cinco integrantes protagonizó un vuelco el viernes por la tarde en la Ruta 12, a la altura del kilómetro 190. El Chevrolet Spin en el que viajaban salió de la calzada después de atravesar un paso a nivel y quedó volcado en el terreno lateral.

El vehículo circulaba desde Buenos Aires hacia Gualeguay. Lo conducía un hombre de 47 años, domiciliado en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, acompañado por otras cuatro personas.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control luego de pasar el cruce ferroviario. Bomberos Voluntarios de Ceibas recibió el aviso del siniestro a las 18.57.

Personas que pasaban ayudaron a los ocupantes

Otros conductores se detuvieron y colaboraron para que la familia pudiera salir del vehículo. Los cinco ocupantes llevaban colocados los cinturones de seguridad, según el informe de los bomberos.

Al ser consultados, todos manifestaron no presentar lesiones. Una ambulancia del Centro de Salud Médanos acudió al lugar para la asistencia.

El tránsito sobre la Ruta 12 se mantuvo habilitado durante las tareas. Para extraer el Chevrolet Spin del terreno donde había quedado, se solicitó un auxilio de la concesionaria vial.

Un motociclista también volcó y fue hospitalizado

Esa misma tarde se registró otro vuelco en la Ruta 12, en el kilómetro 205. Un hombre de 46 años, domiciliado en Gualeguay, perdió el control de una Motomel de 150 centímetros cúbicos y terminó en la banquina.

Según relató el motociclista, había sufrido un desperfecto mecánico. Bomberos de Ceibas tomó conocimiento de ese siniestro a las 18.05; el conductor circulaba en sentido oeste-este.

A diferencia de los ocupantes del automóvil, el hombre sufrió politraumatismos. Recibió atención del personal del Centro de Salud Médanos y fue trasladado al Hospital San Antonio de Gualeguay.