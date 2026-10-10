Una persona murió tras un accidente en la Panamericana y uno de los vehículos quedó destruido

Un accidente entre dos autos en la autopista Panamericana dejó una persona muerta y otra gravemente herida este sábado por la mañana. Tras el choque, uno de los vehículos se incendió y quedó prácticamente destruido.

El siniestro ocurrió en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, a unos 300 o 400 metros al norte de la salida de Ugarte. Las circunstancias que provocaron la colisión permanecen bajo investigación.

La persona fallecida murió en el lugar, mientras que el conductor del otro automóvil sufrió lesiones de gravedad. Hasta el momento de la información difundida, no se había comunicado oficialmente la identidad de la víctima.

Uno de los vehículos se incendió tras el choque

Una Honda HR-V quedó envuelta en llamas después del impacto. El fuego ocasionó daños que destruyeron prácticamente todo el vehículo.

El segundo auto terminó contra la divisoria de hormigón que separa ambos sentidos de circulación de la Panamericana. Presentaba importantes daños, especialmente en la parte trasera.

@24conurbano @Vivoelsabado @infobaeamerica @todonoticias accidente en Panamericana. Autos incendiados y víctimas fatales. No sé a qué altura de la Panamericana mano al interior. https://t.co/LWeJuj5qeF — Republicano (@Guiller11796029) October 10, 2026

Los investigadores deberán establecer la secuencia del accidente y la causa de la muerte. Todavía no se precisó si el fallecimiento se produjo por el impacto o como consecuencia del incendio.

Un solo carril habilitado y demoras hacia Provincia

Personal de Criminalística, efectivos policiales y trabajadores de la autopista intervienen en el lugar. Durante las tareas, solo permanece habilitado un carril hacia Provincia, con una congestión que se extiende desde la avenida General Paz.

Las demoras informadas eran de entre 20 y 30 minutos y también afectaban a la colectora, donde se acumulaban autos, camiones y colectivos. La restricción coincide con la circulación hacia el norte durante el fin de semana largo.

Una vez concluidas las pericias del accidente, los vehículos deberán retirarse con grúas. Ese procedimiento podría prolongar el corte parcial de la Panamericana durante varias horas.