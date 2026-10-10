Perdió el control de su moto y volcó en la Ruta 12: un hombre resultó herido

Un motociclista de 46 años resultó herido al perder el control de su moto y volcar en la banquina de la Ruta 12, a la altura del kilómetro 205. El siniestro ocurrió el viernes por la tarde y el hombre debió ser hospitalizado.

El conductor, domiciliado en Gualeguay, circulaba en una Motomel de 150 centímetros cúbicos en sentido oeste-este. Según informó Bomberos Voluntarios de Ceibas, el aviso del accidente se recibió a las 18.05.

De acuerdo con el relato del motociclista, un desperfecto mecánico le hizo perder el control del vehículo y terminó volcando fuera de la calzada.

El conductor sufrió politraumatismos

Personal del Centro de Salud Médanos asistió al hombre en el lugar del accidente sobre la Ruta 12. Como consecuencia de la caída, sufrió politraumatismos.

Después de recibir las primeras atenciones, fue trasladado en ambulancia al Hospital San Antonio de Gualeguay para su atención médica.

El parte no precisó la gravedad de las lesiones ni informó sobre su evolución posterior. Tampoco detalló qué desperfecto habría sufrido la moto.

La asistencia no interrumpió el tránsito

En el lugar trabajaron bomberos del Destacamento Uno Médanos, junto con efectivos de la Policía de Médanos y de la Policía Caminera Gualeguay.

Las tareas se realizaron sin interrumpir el tránsito en la Ruta 12, ya que el vuelco se produjo en la zona de banquina.

Para retirar la moto, se solicitó la intervención de un auxilio de la concesionaria vial.