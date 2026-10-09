Un BMW X3 se incendió por completo en la Ruta 20: sus dos ocupantes entrerrianos salieron ilesos

Un BMW X3 se incendió por completo en la Ruta Provincial 20, durante la noche de este jueves 8 de octubre, en inmediaciones del puente sobre el arroyo El Gato, cerca del acceso a la aldea San Antonio, en Entre Ríos. A pesar de la magnitud del incendio, sus dos ocupantes resultaron ilesos.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:50, cuando los Bomberos Voluntarios de San Antonio recibieron un pedido de auxilio que alertaba sobre un automóvil envuelto en llamas a pocos metros del ingreso a la localidad, antes del puente.

Ante la emergencia, se movilizó la Unidad Móvil Nº 5 del cuartel. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron el vehículo completamente tomado por el fuego, mientras que sus dos ocupantes, domiciliados en Gualeguaychú, ya se encontraban fuera del habitáculo.

Los bomberos evitaron que el fuego se propagara

Los voluntarios desplegaron tareas para sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera hacia la banquina, debido al riesgo de propagación en las inmediaciones de la ruta.

El automóvil sufrió daños totales como consecuencia del fuego. No obstante, las personas que viajaban en el rodado lograron ponerse a salvo y no necesitaron asistencia por lesiones, según la información difundida.

Por el momento, no se precisaron las causas que originaron el incendio. La intervención permitió controlar la situación y evitar que las llamas alcanzaran otros sectores cercanos.