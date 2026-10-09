Una camioneta volcó en la Ruta 18: el conductor de 78 años fue hospitalizado

Un hombre de 78 años fue hospitalizado tras volcar con su camioneta este viernes por la mañana en la Ruta 18, a la altura del kilómetro 54, en el acceso a Viale.

El conductor viajaba en una Volkswagen Amarok. Por causas que se investigan, perdió el control del vehículo, chocó contra un guardarraíl de cemento y posteriormente volcó.

La camioneta quedó sobre uno de sus laterales. Según la información proporcionada sobre el siniestro, no hubo otros vehículos involucrados.

Investigan si tomó el acceso en contramano

La hipótesis preliminar indica que el hombre se habría confundido al ingresar al acceso a Viale desde la Ruta 18 y habría tomado una vía en contramano.

Esa posible maniobra forma parte de las circunstancias que se tratan de establecer. Por el momento, no fue confirmada como la causa del accidente.

Tras el impacto y el vuelco, el conductor fue trasladado al Hospital Dr. Castilla Mira de Viale para recibir atención médica.

Fue derivado para estudios complementarios

En el hospital, el hombre fue atendido por diversos traumatismos. Entre las lesiones informadas se encontraba un golpe en la cabeza.

Posteriormente, fue derivado a un centro de mayor complejidad en Puiggari, donde se dispuso la realización de estudios complementarios y preventivos.

Como parte de las actuaciones por el vuelco de la camioneta en la Ruta 18, se le realizó al conductor un test de alcoholemia. El resultado fue negativo.