Una fumigación con dron fue impedida en Colonia Elía, Entre Ríos, luego de que un control preventivo detectara que tanto el equipo como su operador carecían de las habilitaciones exigidas por la normativa vigente. El procedimiento se realizó este lunes, a partir de las 9, en un establecimiento rural ubicado a unos cinco kilómetros del casco urbano. La intervención estuvo a cargo del Equipo de Protección Ambiental (EPA) de la Municipalidad, con participación de autoridades provinciales.

El operativo fue encabezado por el juez Regional de Faltas, Guillermo Grandi, quien coordinó las actuaciones municipales. Durante la inspección, los agentes constataron que la empresa aplicadora había confeccionado la receta correspondiente para utilizar productos fitosanitarios, pero no pudo acreditar la documentación necesaria para realizar la tarea mediante un vehículo aéreo no tripulado.

Ante esta situación, el equipo municipal solicitó las habilitaciones del dron y de la persona encargada de pilotearlo. Posteriormente, se comunicó con la Dirección de Agricultura de Entre Ríos, cuya titular, la ingeniera Carina Gallegos, confirmó que no estaban acreditados los permisos exigidos. Como consecuencia, se labraron las actuaciones administrativas y se suspendió la aplicación hasta que se regularice la documentación.

El control detectó irregularidades antes de la aplicación

La intervención permitió impedir que se utilizaran productos fitosanitarios mediante un equipo que no contaba con las autorizaciones correspondientes. La inspección se realizó antes del inicio de las tareas, por lo que no llegó a concretarse la aplicación prevista.

Desde el Juzgado Regional de Faltas de Colonia Elía explicaron que la existencia de una receta de aplicación no reemplaza las restantes obligaciones establecidas para este tipo de actividades. Los controles deben verificar tanto las condiciones técnicas como la documentación de los equipos y sus operadores, precisó 03442.

En ese sentido, remarcaron que las Buenas Prácticas Agrícolas requieren fiscalizaciones en el lugar donde se desarrollan las tareas. Estas inspecciones permiten comprobar que las condiciones declaradas previamente coincidan con los procedimientos que efectivamente se realizarán en el establecimiento.

Foto: 03442.

Qué establece la normativa sobre aplicaciones de fitosanitarios

El procedimiento se encuadró en el Protocolo de Aplicación de Fitosanitarios establecido por la Ordenanza Municipal Nº 18/19, además de las disposiciones provinciales que regulan esta actividad. Entre las normas mencionadas por las autoridades se encuentran la Ley provincial Nº 11.178, el Decreto reglamentario Nº 1719/25 y la Resolución Nº 34/26 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Estas disposiciones contemplan requisitos para las aplicaciones de productos fitosanitarios, incluidas las condiciones que deben cumplir los equipos y operadores, las pautas de monitoreo, las condiciones meteorológicas y los mecanismos de fiscalización.

Desde el municipio señalaron que el objetivo de estos controles es garantizar que las tareas agropecuarias se desarrollen conforme a las exigencias legales, con medidas destinadas a proteger la salud de las personas, el ambiente y las actividades productivas.

Intervención conjunta del municipio y la Provincia

Uno de los aspectos centrales del procedimiento fue la coordinación entre el Equipo de Protección Ambiental de Colonia Elía y la Dirección de Agricultura de Entre Ríos. La consulta realizada a la autoridad provincial permitió confirmar la falta de acreditación de las habilitaciones y respaldar las actuaciones administrativas iniciadas por el municipio.

Desde la Municipalidad destacaron que la fiscalización preventiva permite detectar irregularidades antes de que se desarrollen actividades potencialmente riesgosas. También señalaron la importancia de mantener una presencia permanente en los establecimientos rurales para verificar el cumplimiento de las normas.

En este caso, la aplicación quedó suspendida hasta que se acrediten las habilitaciones correspondientes al dron y a su operador. La medida buscó asegurar que el procedimiento se realice únicamente cuando estén cumplidas las condiciones técnicas y administrativas exigidas.