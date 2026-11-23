La salud de Bárbara Brunetti presentó una evolución favorable y la periodista de Elonce fue trasladada a una sala común de la Clínica Modelo de Paraná, después de permanecer 54 días internada en terapia intensiva.

La noticia fue confirmada este lunes por sus familiares a Elonce, quienes destacaron las mejorías registradas durante la última semana y solicitaron continuar acompañando su recuperación con oraciones.

Según explicó su entorno, los estudios médicos más recientes arrojaron resultados alentadores y permitieron constatar avances en su estado general. La comunicadora respondió favorablemente a los medicamentos administrados durante su permanencia en cuidados intensivos, lo que posibilitó avanzar hacia una nueva etapa del tratamiento.

Ante la evolución positiva sostenida, los profesionales que siguen su estado de salud resolvieron trasladarla a una habitación de internación común. La decisión representó un paso importante en su proceso de recuperación, aunque la periodista continuará bajo seguimiento médico.

La evolución de Bárbara Brunetti y el acompañamiento

Durante los últimos días, los resultados de los controles médicos reforzaron las expectativas de continuar avanzando en su recuperación. Sus familiares, amigos y compañeros de trabajo permanecieron atentos a cada novedad sobre su estado de salud.

Desde que se conoció su internación, numerosas personas expresaron mensajes de cariño, solidaridad y deseos de pronta recuperación. Las muestras de afecto se multiplicaron durante las últimas semanas, junto con los pedidos de oración por la salud de la cronista televisiva.

En este contexto, la familia agradeció especialmente a quienes acompañaron durante los 54 días de internación en terapia intensiva y a las personas que colaboraron mediante la donación de sangre destinada a Brunetti.

El pedido de la familia tras las buenas noticias

Pese a los avances registrados, los allegados a la periodista solicitaron mantener las cadenas de oración mientras continúa su recuperación.

“Seguimos unidos en oración, pidiendo por su pronta recuperación y por su salud. Gracias de corazón a todos los que, día a día, preguntan por ella, envían fuerzas y acompañan con tanto cariño”, expresaron desde su entorno.

El traslado a sala común marcó una nueva etapa en la recuperación de Bárbara Brunetti, una noticia recibida con esperanza por su familia, amigos y compañeros de Elonce, quienes continúan acompañándola durante su tratamiento.