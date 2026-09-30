Piden una cadena de oración por la salud de la periodista de Elonce, Bárbara Brunetti

REDACCIÓN ELONCE
La comunicadora de Elonce atraviesa un delicado estado de salud y se encuentra internada en terapia intensiva. Su familia pidió oraciones, buenas energías y fuerzas para acompañarla y desear su pronta recuperación.
La periodista de Elonce Bárbara Brunetti permanece internada en el servicio de terapia intensiva de la Clínica Modelo de Paraná y atraviesa un delicado estado de salud debido a un cuadro de neumonía. Ante esta situación, sus familiares y amigos iniciaron una cadena de oración para pedir por su pronta recuperación.
Su esposo, Claudio Segovia, camarógrafo de Elonce, difundió el pedido después de que la comunicadora fuera hospitalizada durante el último fin de semana.
Desde entonces, seres queridos, compañeros de trabajo y personas que conocen a Barbarita por su trayectoria periodística comenzaron a expresar su acompañamiento y a compartir mensajes de afecto.
Una reconocida comunicadora
“Barbi”, como la llaman sus familiares, amigos y allegados, se desempeña como movilera y conductora de Elonce.
Se formó profesionalmente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y desde hace 20 años ejerce el periodismo.
Durante su trayectoria cubrió numerosas historias y acontecimientos de la vida cotidiana de Paraná y la provincia, siempre con cercanía y compromiso.
Barbarita también incursionó en la conducción de eventos desarrollados en espacios como el Teatro Municipal 3 de Febrero, el Anfiteatro Municipal e instituciones educativas, entre otros escenarios.
Según expresó al repasar su carrera, transitó dos décadas de profesión con el mismo amor por el micrófono y por cada una de las historias que le tocó contar.
La oración compartida por su familia
La familia difundió una oración de esperanza y luz para acompañar a Bárbara durante su internación:
“Dios Padre, transforma mis incertidumbres en confianza y mis miedos en fe. Llena mi mente de pensamientos de paz y abre mis ojos para ver la luz al final de esta prueba. Que tu esperanza sea el ancla en mi alma en medio de la tormenta, recordándome que mis días mejores están por venir. Amén”.
El mensaje comenzó a circular entre familiares, compañeros, colegas y personas que desean acompañarla en este difícil momento.
El acompañamiento de Elonce
Desde Elonce queremos sumarnos a una cadena de oración por nuestra querida compañera Bárbara Brunetti, periodista y movilera de nuestro canal, que está atravesando un delicado momento de salud.
Bárbara nos acompaña desde hace muchísimos años. Como cronista, recorre diariamente las calles y los barrios de nuestra ciudad, siempre allí donde está la noticia. La hemos visto acompañar historias felices, momentos difíciles y acontecimientos importantes para nuestra comunidad, con el compromiso y la cercanía que la caracterizan.
Desde el primer momento elegimos acompañarla con profundo respeto, preservando su intimidad y la de su familia. Hoy sentimos que es momento de sumar también la fuerza de toda nuestra comunidad.
Por eso invitamos a quienes quieran acompañarnos a unirse a esta cadena de oración por Bárbara, por su fortaleza y por su pronta recuperación.
Desde Elonce estamos junto a ella y su familia, con muchísimo cariño, fe y esperanza.
Hoy somos muchos pidiendo por vos, Barbi. Toda la fuerza y todo nuestro cariño están con vos.