San Miguel Arcángel: la Banda de la Policía preparó un show con 38 músicos y baile

REDACCIÓN ELONCE
En el marco de las celebraciones por San Miguel Arcángel, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos preparó un espectáculo con 38 integrantes. Músicos y fieles anticiparon a Elonce una jornada con folklore, música popular, baile y devoción.
Las celebraciones por San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos, continuaron este martes con una propuesta musical que reunió a fieles y vecinos. La Banda de Música de la Policía provincial preparó un espectáculo con 38 músicos y un repertorio que incluyó folklore y canciones populares para acompañar los festejos.
Desde el lugar, Estela Díaz de Ibar mostró para Elonce los preparativos del espectáculo y dialogó con Lucas Cantarutti, integrante de la Banda de Música, quien invitó a la comunidad a participar. “Aprovechen y vénganse para acá. En un ratito arrancamos”, expresó.
La formación estuvo integrada en esta oportunidad por 38 músicos y contó con distintos solistas. Entre ellos fueron mencionados Melina Nani, Verónica Barrientos, Javier Catena y Emanuel Cian. La propuesta fue pensada no solamente para escuchar el repertorio, sino también para que los asistentes pudieran bailar.
Folklore y música popular para celebrar
Sobre las canciones elegidas para la jornada, Cantarutti adelantó: “Vamos a empezar con folklore entrerriano, vamos a hacer chacareras, zambas, chamamé y música popular para divertirnos”.
Consultado acerca de la posibilidad de que el público se sumara al baile durante la presentación, respondió entre risas: “Van a tener que bailar. No sé cómo van a hacer. Se van a tener que levantar todos y ponerse a bailar”.
Por su parte, la oficial Melina Nani contó parte de su participación en el espectáculo: “Voy a cantar una zamba chacarera”. Además, al referirse a la actividad habitual de la Banda de Música, explicó: “Según nuestra carga horaria de viajes, generalmente tenemos ensayos en la semana y los fines de semana son los momentos en los que más servicios tenemos”.
Fieles acompañaron los festejos por San Miguel
Entre quienes se acercaron a participar estuvieron integrantes de un grupo de adultos mayores del barrio El Sol. Uno de sus miembros explicó: “Pertenecemos a un grupo de adultos mayores. Estamos practicando tejo, bochas y golf croquet”. Según detallaron, el espacio reúne a 43 personas.
Los integrantes destacaron que suelen acompañar las actividades religiosas dedicadas al patrono provincial. “Siempre venimos a la procesión y a cumplir con San Miguel”, señaló uno de ellos. Ante la posibilidad de sumarse al baile durante el espectáculo, agregó: “A eso venimos también. En este rinconcito podemos bailar; a divertirnos también vinimos”.
Otros fieles compartieron con Elonce el significado que tiene para ellos participar de la celebración. “Es como dijo el obispo: nos protege. A los ángeles y los arcángeles a veces no les damos tanta importancia, pero realmente son quienes nos protegen e interceden ante Dios”, expresó una de las mujeres presentes.
El pedido por la provincia
La celebración volvió a reunir a personas que año tras año participan de las actividades dedicadas a San Miguel Arcángel. Algunos vecinos destacaron que viven cerca del lugar y que mantienen la tradición de acercarse para agradecer y pedir la protección del patrono de Entre Ríos.
“Vivimos cerca y siempre venimos a acompañar y agradecer a San Miguel Arcángel, a pedir que nos proteja de todo lo malo y que proteja nuestra provincia, que está pasando un mal momento, y a pedir para que todo mejore”, manifestó otra de las asistentes.
Así, la música se sumó a las distintas actividades desarrolladas durante la jornada en honor a San Miguel Arcángel, con una propuesta que combinó la participación de la Banda de Música de la Policía, el folklore, el baile y el acompañamiento de los fieles.