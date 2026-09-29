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Paraná Celebración del patrono de Entre Ríos

San Miguel Arcángel: la Banda de la Policía preparó un show con 38 músicos y baile

En el marco de las celebraciones por San Miguel Arcángel, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos preparó un espectáculo con 38 integrantes. Músicos y fieles anticiparon a Elonce una jornada con folklore, música popular, baile y devoción.

29 de Septiembre de 2026
San Miguel Arcángel: show de la Banda de la Policía.
San Miguel Arcángel: show de la Banda de la Policía. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

En el marco de las celebraciones por San Miguel Arcángel, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos preparó un espectáculo con 38 integrantes. Músicos y fieles anticiparon a Elonce una jornada con folklore, música popular, baile y devoción.

Las celebraciones por San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos, continuaron este martes con una propuesta musical que reunió a fieles y vecinos. La Banda de Música de la Policía provincial preparó un espectáculo con 38 músicos y un repertorio que incluyó folklore y canciones populares para acompañar los festejos.

 

 

Desde el lugar, Estela Díaz de Ibar mostró para Elonce los preparativos del espectáculo y dialogó con Lucas Cantarutti, integrante de la Banda de Música, quien invitó a la comunidad a participar. “Aprovechen y vénganse para acá. En un ratito arrancamos”, expresó.

 

 

La formación estuvo integrada en esta oportunidad por 38 músicos y contó con distintos solistas. Entre ellos fueron mencionados Melina Nani, Verónica Barrientos, Javier Catena y Emanuel Cian. La propuesta fue pensada no solamente para escuchar el repertorio, sino también para que los asistentes pudieran bailar.

 

La banda de música de la policía en la fiesta del patrono de Entre Rios

 

Folklore y música popular para celebrar

 

Sobre las canciones elegidas para la jornada, Cantarutti adelantó: “Vamos a empezar con folklore entrerriano, vamos a hacer chacareras, zambas, chamamé y música popular para divertirnos”.

 

 

Consultado acerca de la posibilidad de que el público se sumara al baile durante la presentación, respondió entre risas: “Van a tener que bailar. No sé cómo van a hacer. Se van a tener que levantar todos y ponerse a bailar”.

 

 

Por su parte, la oficial Melina Nani contó parte de su participación en el espectáculo: “Voy a cantar una zamba chacarera”. Además, al referirse a la actividad habitual de la Banda de Música, explicó: “Según nuestra carga horaria de viajes, generalmente tenemos ensayos en la semana y los fines de semana son los momentos en los que más servicios tenemos”.

 

 

Fieles acompañaron los festejos por San Miguel

 

Entre quienes se acercaron a participar estuvieron integrantes de un grupo de adultos mayores del barrio El Sol. Uno de sus miembros explicó: “Pertenecemos a un grupo de adultos mayores. Estamos practicando tejo, bochas y golf croquet”. Según detallaron, el espacio reúne a 43 personas.

 

 

Los integrantes destacaron que suelen acompañar las actividades religiosas dedicadas al patrono provincial. “Siempre venimos a la procesión y a cumplir con San Miguel”, señaló uno de ellos. Ante la posibilidad de sumarse al baile durante el espectáculo, agregó: “A eso venimos también. En este rinconcito podemos bailar; a divertirnos también vinimos”.

 

 

Otros fieles compartieron con Elonce el significado que tiene para ellos participar de la celebración. “Es como dijo el obispo: nos protege. A los ángeles y los arcángeles a veces no les damos tanta importancia, pero realmente son quienes nos protegen e interceden ante Dios”, expresó una de las mujeres presentes.

 

 

El pedido por la provincia

 

La celebración volvió a reunir a personas que año tras año participan de las actividades dedicadas a San Miguel Arcángel. Algunos vecinos destacaron que viven cerca del lugar y que mantienen la tradición de acercarse para agradecer y pedir la protección del patrono de Entre Ríos.

 

 

“Vivimos cerca y siempre venimos a acompañar y agradecer a San Miguel Arcángel, a pedir que nos proteja de todo lo malo y que proteja nuestra provincia, que está pasando un mal momento, y a pedir para que todo mejore”, manifestó otra de las asistentes.

 

 

Así, la música se sumó a las distintas actividades desarrolladas durante la jornada en honor a San Miguel Arcángel, con una propuesta que combinó la participación de la Banda de Música de la Policía, el folklore, el baile y el acompañamiento de los fieles.

 

Celebración de San Miguel de Arcángel con la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos

Temas:

Banda de la Música de la Policía de Entre Ríos San Miguel Arcángel
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