Río Uruguay: tras las lluvias podría superar los 9 metros frente al puerto de Concordia

El río Uruguay podría alcanzar los 9,40 metros en el puerto de Concordia, según informó Salto Grande. El organismo registró un aumento de los aportes y anticipó que el nivel del embalse también continuará en ascenso.
El río Uruguay podría superar los nueve metros frente al puerto de Concordia durante las próximas horas, luego de las lluvias registradas en la cuenca. La Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande informó este martes 29 de septiembre que la cota máxima prevista es de 9,40 metros, mientras continúa el seguimiento de la evolución hidrológica.
De acuerdo con el parte diario elaborado por el Área de Hidrología de Salto Grande, el aporte de agua registrado durante las últimas 24 horas fue de 11.297 metros cúbicos por segundo. Por su parte, el caudal evacuado desde el complejo hidroeléctrico alcanzó los 11.232 m³/s a las 8 de este martes.
El informe también detalló la situación del embalse, que a esa misma hora se encontraba en 34,36 metros. Según las estimaciones difundidas por el organismo binacional, su nivel tenderá a aumentar hasta alcanzar aproximadamente los 34,70 metros.
Aumentará el caudal evacuado desde Salto Grande
La CTM anticipó además cambios en el volumen de agua evacuado desde la represa durante las próximas horas. El incremento estará vinculado al comportamiento de los aportes que recibe el embalse y a la evolución general de la cuenca del río Uruguay.
En ese sentido, el organismo informó que “hasta la hora 15:00 de mañana, el caudal medio diario evacuado variará entre 13.000 y 12.000 m³/s”. De esta manera, los valores previstos serán superiores al caudal de 11.232 m³/s registrado durante la mañana de este martes.
Salto Grande aclaró que estos parámetros podrían modificarse de acuerdo con las condiciones hidrológicas que se presenten. Al mismo tiempo, comunicó que los vertederos de la represa permanecen abiertos y que el Área de Hidrología continuará realizando el seguimiento de la situación.
Hasta dónde podría llegar el río Uruguay en Concordia
Uno de los datos centrales del comunicado estuvo relacionado con los niveles previstos aguas abajo de la represa. Para el puerto de Concordia, la CTM estableció una cota máxima de 9,40 metros y una mínima de 8 metros durante el período contemplado por el informe.
Del lado uruguayo también se anticipó una variación del nivel del río. Para el puerto de Salto se estableció una cota máxima de 9,70 metros, mientras que la mínima prevista se ubicó en 8,30 metros.
Los registros corresponden al rango estimado para las próximas horas y dependerán de la evolución del caudal evacuado y de los aportes que continúen ingresando al embalse. Por ese motivo, la situación seguirá bajo observación mientras se actualicen los datos provenientes de la cuenca.
Advirtieron que los valores pueden modificarse
Desde Salto Grande recordaron que el comunicado hidrológico se publica diariamente y que sus estimaciones pueden modificarse ante cambios inesperados en las condiciones de la cuenca, nuevas precipitaciones o situaciones de emergencia.
“Este comunicado que se emite diariamente, puede ser variado por razones imprevistas o emergencias en cualquier momento”, aclaró la Comisión Técnica Mixta en el parte difundido este martes.
El organismo indicó, además, que las versiones actualizadas de la información podrán consultarse mediante las dependencias correspondientes de Prefectura. Mientras tanto, la atención estará puesta en el comportamiento del río Uruguay, que podría alcanzar los 9,40 metros frente a Concordia mientras aumenta el nivel del embalse de Salto Grande.