Defensor de influencer denunciado por caza ilegal afirmó que "las imágenes se sacaron de contexto"

El abogado Emanuel Márquez asumió la defensa de Milton Fabricio Espeche, denunciado por la presunta caza ilegal de aves protegidas en la Laguna Setúbal, y aseguró que las fotografías y los videos difundidos en redes sociales fueron “sacados de contexto”.

La causa se inició después de una presentación realizada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe ante el Ministerio Público de la Acusación. La investigación comprende presuntas infracciones a la Ley Provincial Nº 4.830 de Protección de Fauna.

El representante legal sostuvo que su defendido colaboró durante los procedimientos efectuados por la Guardia Rural Los Pumas y la Seccional 25ª de barrio El Pozo. También indicó que aguardaban acceder a la totalidad del expediente para definir la estrategia procesal.

La defensa espera conocer el expediente

Márquez confirmó a LT 10 que se constituyó formalmente como defensor de Espeche y señaló que todavía no conocían todos los elementos incorporados a la investigación.

“Estamos a la espera de poder tomar conocimiento de todos los elementos técnicos de la denuncia formulada en su contra y, a partir de ahí, elaborar la respectiva defensa”, explicó el abogado.

El letrado remarcó que la causa se encontraba en una etapa inicial y consideró necesario analizar la información presentada por el Ministerio de Ambiente, las organizaciones proteccionistas y las fuerzas que intervinieron.

La investigación busca determinar si Espeche cazó aves protegidas, si realizó la actividad en una zona vedada, si contaba con licencia y cuándo fueron registradas las imágenes que posteriormente se difundieron en las redes sociales.

Milton Fabricio Espeche, denunciado por caza ilegal en Santa Fe (foto Ceydas)

No secuestraron las armas encontradas

La defensa aseguró que durante el procedimiento realizado en el domicilio del acusado no se secuestraron elementos directamente vinculados con los hechos denunciados.

Según Márquez, las armas encontradas por las autoridades estaban registradas y contaban con la documentación exigida por la normativa, motivo por el cual no fueron incautadas.

“Mi defendido prestó entera colaboración durante la medida y puso a disposición de las autoridades las armas que tenía en su poder, las cuales contaban con la respectiva documentación legal”, afirmó.

El abogado también remarcó que Espeche no intentó impedir ni obstaculizar el procedimiento desarrollado por las fuerzas de seguridad.

“Las imágenes no son recientes”

Las fotografías y los videos publicados en redes sociales constituyen uno de los principales elementos que dieron origen a la denuncia. En esos registros aparecían aves abatidas durante diferentes incursiones realizadas en la zona de la laguna.

Márquez cuestionó la interpretación pública del material y aseguró que no correspondía a hechos recientes. También negó que su cliente desarrollara una actividad masiva con fines comerciales o deportivos.

“Se generó un revuelo mediático en redes sociales, donde se intentó mostrarlo como un matador de animales. Eso realmente no es así: las imágenes fueron sacadas de contexto y no son recientes”, sostuvo.

El letrado señaló que su defendido es trabajador del Estado provincial y afirmó que las actividades exhibidas en las publicaciones habrían sido ocasionales y destinadas al consumo personal.

Esa explicación formará parte del planteo de la defensa, aunque la Justicia deberá determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos y si existieron infracciones a la normativa de protección de fauna.

Denuncia por caza ilegal en Santa Fe (foto Ceydas)

Denunció amenazas y hostigamiento

El defensor también aseguró que Espeche recibió mensajes intimidatorios y comentarios agresivos luego de que las imágenes circularan masivamente durante el fin de semana.

Según indicó, la repercusión pública de la denuncia provocó consecuencias en la vida personal y laboral del acusado antes de que existiera una resolución judicial sobre su responsabilidad.

“La situación le generó un perjuicio. Durante el fin de semana se vio hostigado, recibió comentarios negativos e incluso mensajes amenazantes. Fue una situación lamentable”, manifestó Márquez.

El abogado pidió que se respetara el debido proceso y recordó que la causa todavía se encontraba bajo investigación.

Solicitó que transite el proceso en libertad

Márquez sostuvo que no existen riesgos de fuga ni posibilidades de entorpecimiento de la investigación que justifiquen una prisión preventiva.

También afirmó que su representado se encuentra dispuesto a presentarse ante la Justicia y cumplir con las medidas que dispongan las autoridades.

“Considero que debería transitar el proceso en libertad. No existe ningún riesgo de entorpecimiento procesal que amerite una prisión preventiva”, planteó.

El defensor agregó que Espeche se encuentra predispuesto a esclarecer el caso y eventualmente asumir las responsabilidades que pudieran determinarse.

“Está dispuesto a asumir las responsabilidades de su conducta, pero siempre dentro del marco legal”, concluyó Márquez.

La denuncia ambiental

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático presentó la denuncia penal después de analizar fotografías y videos que habrían sido publicados durante varios meses.

La presentación estuvo precedida por una investigación del Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas), organización que recopiló registros de presuntas actividades de caza realizadas en la costa este de la Laguna Setúbal.

De acuerdo con la denuncia, las imágenes mostrarían ejemplares de al menos 10 especies de patos y otras aves acuáticas abatidas. Entre las especies identificadas fueron mencionados el pato picazo, el sirirí pampa y el sirirí colorado. También aparecerían patos capuchinos, gargantilla, overo, cutirí, cuchara, de collar y crestudo. Esta última especie fue señalada especialmente por encontrarse alcanzada por medidas de protección.

Presuntas infracciones investigadas

La investigación deberá establecer si la actividad se realizó fuera de temporada y dentro de sectores donde la caza permanece prohibida durante todo el año.

Otro punto será determinar si el acusado contaba con licencia habilitante cuando se produjeron los hechos registrados.

El Ministerio de Ambiente había señalado la posible existencia de diferentes infracciones, entre ellas la caza de especies prohibidas o amenazadas, la actividad sin habilitación y el incumplimiento de cupos y vedas estacionales.

Además de la causa penal, la cartera ambiental había anticipado la aplicación de la máxima sanción administrativa contemplada por la normativa provincial.

Desde Ceydas pusieron a disposición de la Justicia el material reunido, mientras que la defensa aguardaba acceder formalmente a todos los elementos para presentar su descargo.