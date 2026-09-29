Alumnos proyectan una plaza productiva solidaria y la presentarán en encuentro nacional de educación

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Nº 58 "Poeta Carlos Mastronardi" proyecta una plaza comunitaria, productiva y solidaria en barrio El Brete. Sus impulsores contaron a Elonce cómo integrará poesía, ambiente, economía social, mutualismo y participación barrial.
La Escuela Secundaria Nº 58 "Poeta Carlos Mastronardi", ubicada en calle Fraternidad de Paraná, fue seleccionada para representar a la capital provincial y a Entre Ríos en un encuentro nacional de educación, ciencia y tecnología que se realizará del 23 al 26 de noviembre en Villa Giardino, Córdoba.
La institución participará con un proyecto para construir una plaza comunitaria, productiva y solidaria cerca del establecimiento educativo. La propuesta contempla árboles frutales, espacios dedicados a escritores entrerrianos, un vivero comunitario, juegos infantiles, un aula abierta y un sector destinado a feriantes y emprendedores.
La profesora Itatí Céparo y el estudiante de sexto año Thiago Sosa explicaron a Elonce que la iniciativa surgió de un trabajo institucional dedicado a recuperar la identidad de la escuela y profundizar su vínculo con barrio El Brete.
La búsqueda de la identidad escolar
“Fuimos seleccionados para representar un proyecto de educación solidaria. Comenzamos este año a trabajar en la búsqueda de la identidad de nuestra escuela”, explicó Céparo.
La institución lleva el nombre del poeta entrerriano Carlos Mastronardi. A partir de esa denominación, docentes y estudiantes comenzaron a investigar su vida, su obra y su relación con otros referentes de la cultura provincial.
El trabajo también tuvo como propósito fortalecer la pertenencia de la comunidad educativa y generar una conexión entre la producción literaria, el establecimiento y las organizaciones de la zona.
“Buscamos conocer quién fue este poeta, comprender la comunidad en la que está inmersa la escuela y lograr que los lugares cercanos también se sientan parte de esta propuesta poética”, añadió la docente.
Una red poética dentro de la escuela
Sosa explicó que el proyecto institucional se dividió en dos partes. La primera fue denominada “Red poética en torno a Mastronardi” y estuvo centrada en investigar a los escritores, artistas y amigos relacionados con el poeta.
Los estudiantes reunieron información y desarrollaron actividades en las que participaron los diferentes cursos. Como parte de la iniciativa, las aulas fueron identificadas con los nombres de personalidades vinculadas con Mastronardi y la cultura entrerriana.
“Investigamos a conocidos, amigos y personas cercanas a Mastronardi. Después realizamos diferentes trabajos con toda la escuela y nombramos cada aula en homenaje a uno de ellos”, relató el alumno.
Entre las figuras incluidas en el proyecto se encontraban Juan L. Ortiz, Linares Cardozo, Emma Barrandéguy, Gloria Montoya, Carlos Mastronardi y otros referentes de la literatura y el arte provincial.
A partir de ese recorrido cultural nació la segunda etapa: diseñar una plaza que pudiera trasladar al territorio los contenidos trabajados dentro de la escuela.
Una plaza productiva y solidaria
La propuesta contempla dividir el espacio público en diferentes sectores dedicados a escritores y artistas entrerrianos. Cada área estará acompañada por árboles, plantas y elementos relacionados con sus obras.
Uno de los principales objetivos será incorporar especies frutales, como naranjos y limoneros, para que los productos puedan ser aprovechados por los vecinos y posteriormente transformados por los estudiantes.
“La idea es que no termine solamente en el fruto, sino que después pueda procesarse y convertirse en un producto, como una mermelada o un licor”, detalló Céparo.
Los alumnos podrán aplicar contenidos vinculados con la orientación de la escuela, relacionada con la economía y la administración. De esta manera, tendrán la posibilidad de elaborar productos, organizar emprendimientos y participar en su comercialización.
El proyecto también tendrá una perspectiva mutualista. La institución mantiene un convenio de padrinazgo con la Mutual Modelo y trabaja sobre principios como la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua.
Espacios para feriantes y emprendedores
Además de los árboles frutales, el diseño preliminar incluyó un sector para ferias y exposiciones, donde vecinos, estudiantes y emprendedores de la zona podrán ofrecer sus producciones.
La plaza tendrá un espacio de juegos infantiles, un mástil, senderos, un vivero comunitario y un área que funcionará como taller y aula abierta. “No pensamos solamente en una plaza con juegos, sino también en un espacio para los feriantes de la zona y para trabajar todo lo relacionado con la economía social”, explicó la profesora.
Los propios alumnos podrán presentar allí los productos elaborados dentro de sus microemprendimientos escolares. El objetivo será integrar la formación académica con experiencias concretas de producción, administración y comercialización.
Sosa remarcó que el carácter solidario estará dado por el acceso abierto a los frutos y por la posibilidad de que toda la comunidad utilice el espacio. “La idea es que sea libre para las personas que vayan a la plaza. Alguien podrá sacar una naranja, consumirla o llevársela”, señaló.
Buscan un terreno cercano
El diseño exhibido por los estudiantes fue elaborado como una representación inicial, ya que las dimensiones y la distribución definitiva dependerán del terreno que logren conseguir.
La institución inició gestiones ante la Municipalidad de Paraná para acceder a un predio cercano a la escuela, en barrio El Brete. También trabaja junto con la Mutual Modelo y otras organizaciones para encontrar un lugar adecuado.
“Queremos que esté cerca porque será un proyecto de los estudiantes. Ellos necesitan tener cercanía para realizar las actividades, cuidarla y acompañar su funcionamiento”, sostuvo Céparo.
Hasta el momento no se encontró un terreno disponible con las características planteadas en el diseño original. Sin embargo, la comunidad educativa continuará analizando alternativas, incluso en espacios de menores dimensiones.
Cerca de la escuela existe una plaza destinada principalmente a los juegos infantiles. Esa posibilidad también se encuentra en evaluación, aunque sería necesario determinar si puede adaptarse e incorporar los componentes productivos, culturales y comunitarios del proyecto.
Un trabajo que continuará con otros cursos
Sosa cursaba el último año de la escuela y reconoció que probablemente ya haya egresado cuando la plaza pueda concretarse. Sin embargo, destacó que la propuesta fue pensada para tener continuidad institucional.
Los estudiantes de sexto año serán los encargados de coordinar las actividades y transmitir el proyecto a los cursos que los sucedan. Los docentes actuarán como orientadores durante las diferentes etapas.
“Es muy probable que nosotros ya no estemos cuando se concrete, pero la idea es que los demás cursos continúen trabajando durante los próximos años”, manifestó el alumno.
Los diferentes grupos de la institución ya participaron en actividades vinculadas con el mutualismo, la identidad escolar y la integración comunitaria.
Céparo señaló que se trata de un proyecto institucional en el que se encuentran involucrados alumnos, docentes, familias y organizaciones barriales.
La participación en el encuentro nacional
La delegación entrerriana viajará a Villa Giardino entre el 23 y el 26 de noviembre para participar del encuentro nacional de educación, ciencia y tecnología. La propuesta de la Escuela Nº 58 formará parte de un espacio destinado especialmente a instituciones educativas que desarrollan proyectos solidarios.
La Secretaría de Ciencia provincial acompañará la participación y coordinará el traslado de las diferentes escuelas seleccionadas en Entre Ríos. “La Provincia se está haciendo cargo del viaje y la idea es que también pueda acompañarnos en el desarrollo del proyecto”, indicó Céparo.
La iniciativa fue presentada inicialmente por el profesor Héctor Valentini y luego continuó con la participación de otros docentes y estudiantes.
Con la selección nacional, la comunidad educativa buscará visibilizar una propuesta que combinó poesía, identidad, producción, ambiente y solidaridad, mientras avanzan las gestiones para obtener el espacio donde pueda construirse la plaza.