“Por la necesidad de ventas”, la mayoría de los comercios abrió sus puertas pese al feriado provincial

La mayoría de los comercios de Paraná abrió sus puertas este martes 29 de septiembre, pese al feriado provincial por la celebración de San Miguel Arcángel. Desde el Centro Comercial e Industrial atribuyeron la decisión a la necesidad de sostener las ventas.

El presidente de la entidad, Mauricio Benintende, explicó a Elonce que los establecimientos aprovecharon el carácter optativo de la jornada para desarrollar su actividad con normalidad. “Esto respondió a la necesidad de ventas y al aprovechamiento de todos los días posibles para desarrollar la actividad”, afirmó.

El feriado fue establecido por el Decreto provincial Nº 4359/93 y tiene carácter optativo para el comercio y la industria, mientras que alcanza a la administración pública y al sistema educativo.

Una semana comercial diferente

La apertura de este martes se produjo después del descanso correspondiente al Día del Empleado de Comercio, que durante 2026 fue trasladado al lunes 28 de septiembre.

Benintende estimó que durante la mañana del lunes abrió aproximadamente el 30% de los negocios, principalmente aquellos atendidos por sus propietarios. “Por la tarde, diría que el cierre fue casi total”, indicó.

La actividad cambió durante el feriado provincial, ya que la mayoría de los locales decidió retomar la atención al público, aun con las lluvias registradas en la ciudad. “Hoy la mayoría, si no todos, abrió sus puertas”, destacó el titular del Centro Comercial e Industrial de Paraná.

El decreto que regula el feriado provincial permite que cada comercio o establecimiento industrial defina si desarrolla actividades durante la jornada.

La necesidad de sostener las ventas

Benintende señaló que la decisión de abrir estuvo relacionada con el contexto económico que atravesaban los comercios.

Según explicó, la demanda permanecía retraída y los establecimientos buscaban aprovechar todas las jornadas disponibles para generar ingresos.

El dirigente cuestionó además la cantidad de días sin actividad y consideró que su acumulación producía dificultades adicionales para el sector privado.

“Cuando contamos los días calendario que hay en el año, consideramos que son excesivos. Todo el mundo habla de derechos y pocas veces se habla de las obligaciones laborales”, manifestó.

Benintende diferenció el feriado provincial de este martes del descanso mercantil del lunes y remarcó que ambos tenían alcances diferentes para la actividad.

Expectativas por el Día de la Madre

El referente empresarial señaló que el sector tenía expectativas puntuales para octubre, principalmente por las ventas vinculadas con el Día de la Madre.

Sin embargo, consideró que esas fechas especiales generaban mejoras transitorias y no alcanzaban para revertir la tendencia general.

“Son efectos positivos muy puntuales, como puede ser el Día de la Madre, pero el amesetamiento negativo de la actividad sigue siendo parecido al de los meses anteriores”, sostuvo.

De acuerdo con su análisis, las ventas continuaban en niveles bajos, con pequeñas variaciones que no modificaban la situación estructural. “Estamos ante un amesetamiento dentro del achique de la actividad comercial”, resumió.

“Por la necesidad de ventas”, la mayoría de los comercios abrió sus puertas pese al feriado provincial

Comercios ajustaron sus horarios

La falta de demanda llevó a algunos establecimientos a modificar o reducir sus horarios de atención para disminuir costos.

Benintende explicó que comerciantes, pequeñas y medianas empresas e industrias aplicaron diferentes estrategias para sostener su funcionamiento.

“Las pymes, el comercio y la industria agudizaron el ingenio para aprovechar al máximo sus posibilidades, ya sea para vender, producir un bien o desarrollar otra actividad”, señaló.

A pesar de esas medidas, definió el escenario como “harto comprometido” y reclamó respuestas de los distintos niveles del Estado.

Reclamo de medidas económicas

El presidente del Centro Comercial e Industrial consideró que los gobiernos nacional, provincial y municipal debían adoptar medidas para reactivar la economía. “Hay que comenzar a tomar decisiones de todo tipo. Ninguno de los tres estamentos escapa a la responsabilidad frente a la falta de desarrollo”, expresó.

También planteó la necesidad de alcanzar acuerdos entre los principales espacios políticos para definir cómo atravesar la etapa de transición económica. “Evidentemente, la etapa que estamos atravesando es crítica en todos los sentidos y no vemos que alguien esté haciendo algo para modificar la situación”, concluyó.