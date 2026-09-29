Granizo de gran tamaño y lluvias intensas afectaron varias localidades correntinas

Un fuerte temporal provocó durante la tarde y la noche del lunes la caída de granizo de gran tamaño y lluvias intensas en distintas localidades del sur y el este de Corrientes. Las autoridades y productores comenzaron a evaluar los posibles daños.

El fenómeno afectó principalmente a Yapeyú, Guaviraví, La Cruz y Tapebicuá, donde vecinos registraron piedras de hielo de diferentes tamaños y formas.

También se reportaron abundantes precipitaciones en Paso de los Libres y en la zona comprendida en dirección al río Miriñay. En esos sectores, una importante cantidad de agua cayó en pocos minutos.

Granizo con forma de puntas

Uno de los aspectos más llamativos del temporal se registró en Tapebicuá, donde cayeron piedras de hielo con una estructura irregular y superficies similares a púas o puntas. El fenómeno es conocido como granizo irregular o fragmentado y resulta poco habitual en la región.

Especialistas explicaron a Corrientes Hoy que esta clase de formación puede producirse cuando las partículas de hielo chocan entre sí dentro de las fuertes corrientes ascendentes de una tormenta.

Durante ese proceso, pequeños granizos pueden unirse de manera desigual al atravesar capas de agua sobreenfriada. Esa combinación genera piedras con superficies rugosas y formas diferentes a las habituales.

Abundante agua en pocos minutos

La tormenta se intensificó después de las 22 y estuvo acompañada por una importante descarga de agua en diferentes puntos de la provincia.

En Tapebicuá, además del granizo, los vecinos reportaron precipitaciones intensas que provocaron acumulaciones temporarias.

Una situación similar se registró desde Paso de los Libres hacia el río Miriñay, donde el volumen de agua se concentró en un período reducido.

La intensidad de la lluvia generó dificultades en caminos y sectores bajos, donde el agua pudo acumularse rápidamente.