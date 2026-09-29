Intentó sujetar del cuello con un cable a su expareja y la golpeó: fue detenido

Un grave episodio de violencia de género se registró este lunes en la localidad de Bovril, donde una mujer fue agredida por su expareja, quien habría intentado sujetarla del cuello con un cable y posteriormente la golpeó en el rostro. El presunto agresor quedó detenido.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, el hecho ocurrió alrededor de las 10:50 en inmediaciones de las calles Carlos Gardel y Rivadavia. Personal de la Comisaría Bovril tomó intervención después de recibir un llamado telefónico que alertaba sobre una situación de violencia.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una mujer habría sido atacada físicamente por su expareja, un hombre mayor de edad.

De acuerdo con la información policial, durante la agresión el hombre habría intentado sujetar a la mujer del cuello utilizando un cable. Luego, presuntamente, le propinó golpes de puño en el rostro.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los uniformados iniciaron la búsqueda del sospechoso y lograron localizarlo a escasas cuadras del lugar donde se produjo el ataque.

La situación fue comunicada a la Fiscalía interviniente, que dispuso la aprehensión del sujeto. En el marco del procedimiento, los efectivos también concretaron el secuestro preventivo de un cable, elemento que, según la investigación inicial, habría sido utilizado durante la agresión.