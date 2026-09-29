La mujer más longeva de Argentina cumple 114 y va por el récord

Rosa Micaela Puertas Quiroga cumple 114 años y es la mujer más longeva de la Argentina. Buscará superar el récord de Casilda Benegas, quien vivió 115 años y 81 días.
Rosa Micaela Puertas Quiroga, conocida como “Mamina”, cumple este martes 114 años y mantiene el récord de ser la mujer más longeva de la Argentina. Además, es viuda de Francisco Elbl, el pastelero austríaco que trabajó en la elaboración de las recetas de los dulces Sugus.
Puertas Quiroga nació el 29 de septiembre de 1912 en Boedo, en la ciudad de Buenos Aires. Se convirtió en la mujer más longeva del país el pasado 15 de septiembre, después del fallecimiento de Angélica Tiscornia, quien también tenía 114 años.
Su trayectoria en materia de longevidad también la ubica entre las personas de mayor edad de la historia argentina: es la cuarta persona más longeva del país, la novena de esa marca a nivel mundial y ocupa el puesto 236 en la historia.
La infancia de Rosa Puertas Quiroga y su llegada a España
Rosa fue hija de Rosa Quiroga López, originaria de Salta, y Victoriano Puertas Herrero, un inmigrante español. De sus padres aprendió a leer y escribir, además de conocimientos de matemáticas y tareas domésticas.
Su padre enfermó y murió durante la gripe española. Antes de morir, le pidió a su esposa que viajara con sus cinco hijos a España para evitar la enfermedad.
Así fue como Rosa llegó a Castilla La Vieja. Durante su juventud se trasladó a Madrid, donde conoció a quien sería su esposo, Francisco Elbl, un pastelero austríaco que era 10 años mayor que ella y trabajaba para los reyes de España.
Con el inicio de la Guerra Civil española, la familia regresó a la Argentina poco después del nacimiento de su primer hijo. Por recomendación de la embajada nacional, volvieron al país como refugiados de guerra.
Una vez instalados nuevamente en la Argentina, Elbl consiguió trabajo como chocolatero en la fábrica Noel y posteriormente ingresó en la empresa Suchard. Allí elaboró recetas para los dulces Sugus y también instruyó a otros trabajadores sobre su preparación.
La mujer más longeva de Argentina y su récord
En agosto de 2023, cuando tenía casi 111 años, Puertas Quiroga votó en las elecciones primarias para elegir presidente en la Argentina y resaltó la importancia de sufragar y defender la Patria.
También contó que siempre había concurrido a votar y que no se había perdido ninguna elección desde que las mujeres conquistaron el derecho al voto. Su edad fue verificada por Stefan Maglov, Sergio Tonarelli y Fabrizio Villatoro, y posteriormente validada por LongeviQuest el 31 de agosto de 2026.
Ahora, a los 114 años, Puertas Quiroga buscará alcanzar el récord de ser la mujer más longeva de toda la historia argentina. La marca actualmente pertenece a Casilda Benegas, quien llegó a los 115 años y 81 días. Detrás de ella aparecen Evangelista Luisa López, con 114 años y 68 días, y Angélica Tiscornia, con 114 años y 24 días.