Una mujer acordó pena condicional por golpear a otra y causarle pérdida de visión

Condenaron a una mujer por causar lesiones graves a otra en Concordia

Una mujer fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional por agredir a otra y provocarle la pérdida de visión del ojo izquierdo. La sentencia fue dictada este lunes por el vocal de los Tribunales de Concordia, Germán Dri.

Brenda Magalí García fue considerada responsable del delito de lesiones graves. Debido a que la pena quedó establecida bajo la modalidad condicional, no será alojada en una unidad carcelaria, pero deberá cumplir diferentes reglas de conducta durante los próximos tres años.

La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado acordado entre la fiscal Natalia Conti y el abogado defensor Martín Lombardo, publicó Concordia Policiales.

Deberá indemnizar a la víctima

Entre las obligaciones impuestas por la Justicia, García deberá resarcir económicamente a la víctima por las consecuencias de las lesiones ocasionadas durante la agresión.

Además, tendrá que completar 100 horas de tareas comunitarias en una institución de bien público. Los trabajos deberán realizarse dentro del período correspondiente a la condena.

El incumplimiento de las reglas de conducta podría derivar en una revisión del beneficio de ejecución condicional otorgado por la Justicia.

La agresión ocurrió durante una pelea

La causa se inició por un hecho registrado el jueves 19 de marzo en la zona del asentamiento Pampa Soler, ubicado en el barrio La Bianca.

Personal de la comisaría sexta intervino en un episodio ocurrido sobre calle Eva Perón al 3700, donde una mujer había resultado herida luego de una pelea con García.

Condenada por causar la pérdida de visión de un ojo (archivo)

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un fuerte traumatismo en el ojo izquierdo, además de hematomas y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo.

La mujer fue atendida por profesionales médicos, quedó en observación y debió someterse a distintos estudios para determinar la gravedad de las lesiones.

Confirmaron la pérdida de visión

Inicialmente, los investigadores aguardaron los resultados de los exámenes médicos para establecer la calificación legal del hecho.

Posteriormente, los profesionales confirmaron que la víctima había perdido la visión de uno de sus ojos. Debido a esa consecuencia permanente, las lesiones fueron calificadas como graves.

La investigación continuó bajo la intervención de la Fiscalía hasta que las partes alcanzaron el acuerdo de juicio abreviado.

García reconoció su responsabilidad en el hecho y aceptó la pena propuesta. El acuerdo fue posteriormente homologado por el vocal Germán Dri.