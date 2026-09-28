Perdió el control en plena lluvia y despistó en la Ruta 12: dos personas fueron hospitalizadas

Un Suzuki salió de la calzada a la altura del kilómetro 154 y terminó en una zona de bañados. Viajaban cuatro integrantes de una familia de Paysandú y dos fueron trasladados al Hospital Centenario de Gualeguaychú.
Un despiste en la Ruta 12 ocurrido este domingo dejó como saldo a dos personas trasladadas al Hospital Centenario de Gualeguaychú. El accidente se produjo alrededor de las 11:45, a la altura del kilómetro 154 de la Autovía Nacional Nº12, mientras se registraban intensas lluvias en la zona.
Según informó Bomberos Voluntarios de Ceibas, el vehículo involucrado fue un Suzuki conducido por una mujer de 41 años, quien viajaba acompañada por su esposo de 49 y sus hijos de 19 y 12 años. Todos son oriundos de Paysandú, República Oriental del Uruguay.
Por causas que deberán establecerse, la conductora perdió el control del rodado cuando circulaba desde Buenos Aires hacia Uruguay. El vehículo abandonó la calzada y terminó su recorrido en una zona de bañados ubicada junto a la autovía.
Dos personas fueron trasladadas a Gualeguaychú
Una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas se desplazó hasta el lugar a bordo del Móvil Nº24. Cuando los rescatistas arribaron, comprobaron que la conductora y sus acompañantes ya habían logrado salir del vehículo.
Los cuatro ocupantes fueron evaluados por personal de la ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas. Tras la primera asistencia, se determinó que dos de ellos fueran derivados al Hospital Centenario de Gualeguaychú. El informe no precisó la gravedad de las lesiones ni identificó cuáles de los integrantes de la familia requirieron el traslado.
En paralelo, efectivos de Gendarmería Nacional del Puesto Ceibas y de la Policía local realizaron tareas de ordenamiento y control del tránsito mientras continuaba el operativo.
Retiraron el vehículo de la zona de bañados
Para recuperar el Suzuki fue necesaria la intervención del servicio de auxilio perteneciente al concesionario vial. Las tareas se desarrollaron mientras persistían las condiciones meteorológicas adversas.
En el operativo participaron Bomberos Voluntarios de Ceibas, Gendarmería Nacional, Policía de Ceibas, personal sanitario del Hospital Eva Duarte y el auxilio vial.