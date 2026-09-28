El Niño podría traer casi el doble de lluvias: "Si no la reconocemos, la realidad del clima nos pasa por encima"

El fenómeno de El Niño podría generar precipitaciones cercanas al doble de los acumulados habituales durante un trimestre en Entre Ríos y otras provincias del Litoral, según advirtió a Elonce el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco. El especialista señaló que todavía no puede determinarse cómo se distribuirá ese volumen de agua ni la intensidad que alcanzarán las tormentas.

La advertencia se produjo luego de sucesivos episodios de tormentas, fuertes ráfagas y caída de granizo registrados en diferentes puntos de la provincia. Velazco sostuvo que las proyecciones mostraban un escenario con mayor cantidad de precipitaciones y remarcó que sus consecuencias podrían extenderse más allá de las localidades ubicadas junto a los ríos.

“El tema es que la previsión puede llegar a ser el doble de la precipitación acumulada trimestral”, explicó. Sin embargo, aclaró: “Uno no va a saber cómo va a caer”, ya que ese volumen podría distribuirse entre varias tormentas o concentrarse en pocos eventos de mayor magnitud.

Qué zonas podrían verse afectadas

Velazco señaló que no podía establecerse un punto específico de Entre Ríos como el más comprometido y planteó que el escenario debía analizarse a escala regional.

“Tenemos toda la Mesopotamia. No podemos decir un sector puntual”, afirmó. Según explicó, las proyecciones alcanzaban a Misiones y Entre Ríos, pero también a Santa Fe, Chaco, Formosa y Buenos Aires.

El ingeniero relacionó el incremento de las precipitaciones con el calentamiento registrado en el océano Pacífico y la mayor evaporación. Según indicó, las estimaciones analizadas contemplaban precipitaciones acumuladas que podrían aproximarse al doble de los registros trimestrales habituales. Además, sostuvo que el fenómeno tenía altas probabilidades de extenderse al menos hasta febrero.

Granizo y tormentas: qué explicó el especialista

Consultado por los recientes episodios de granizo, Velazco aclaró que su especialidad es la ingeniería hidráulica y que su trabajo se concentra principalmente en analizar las consecuencias de las tormentas.

“Yo no puedo meterme en un área que no es la mía. Lo que sí puedo hablar es de las consecuencias, las consecuencias que sí las vemos”, remarcó. Explicó que las precipitaciones pueden manifestarse de diferentes maneras y describió que el granizo se produce a partir de procesos atmosféricos en los que las masas de agua se congelan hasta alcanzar un peso que provoca su caída.

Durante la entrevista también se mencionaron los episodios recientes registrados en Entre Ríos, entre ellos la caída de granizo que dejó personas lesionadas en María Grande y las tormentas que afectaron otros sectores de la provincia.

“No necesariamente estamos circunscritos a los sectores ribereños”

Uno de los puntos centrales planteados por Velazco fue que el riesgo no debía asociarse exclusivamente con las poblaciones ubicadas junto a los ríos.

“Nos puede afectar en todo lugar de la provincia”, advirtió. En ese sentido, sostuvo que precipitaciones intensas también pueden generar inconvenientes en áreas urbanas alejadas de las costas.

El especialista hizo especial hincapié en los planes de contingencia y aseguró que no alcanza con que las autoridades anuncien su implementación. Consideró fundamental que cada vecino conozca qué debe hacer frente a una emergencia y sepa si reside en un sector potencialmente inundable.

“Si no lo sabe, quiere decir que hasta ahora no llegó ese plan de contingencia a la gente”, sostuvo. Y advirtió que una reacción incorrecta durante una inundación puede incluso poner en riesgo la vida de las personas.

Pidió sistemas de alerta que lleguen directamente al celular

Velazco consideró necesario avanzar hacia sistemas de alerta temprana capaces de advertir inmediatamente a la población cuando se aproxime un fenómeno meteorológico peligroso.

Según explicó, una alerta efectiva debería poder aparecer directamente en los teléfonos celulares e incluso interrumpir una llamada o el contenido que una persona estuviera observando para advertir sobre una situación de riesgo.

“Eso realmente es a lo que tendremos que apuntar para salvaguardar las vidas”, afirmó. También planteó la necesidad de una articulación entre Nación, provincias y municipios para enfrentar las consecuencias de los eventos climáticos extremos.

En ese marco, Velazco sostuvo que el primer paso es reconocer el escenario que plantea el cambio climático. “No tenemos que ser negacionistas del cambio climático. Partamos de ahí, porque nunca vamos a solucionar un tema si no sabemos cuál es la realidad y no aceptamos la realidad que nos está pasando por encima”, expresó.

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Y profundizó: “Si no la reconocemos, la realidad del clima nos pasa por encima. Así de simple. Y este pasarnos por encima significa inundaciones en sectores ribereños”

La advertencia sobre los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay

El ingeniero también puso el foco en la situación de las grandes cuencas de la región y afirmó que esperaba una crecida de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Incluso comparó el escenario proyectado con la histórica crecida de 1983.

Para la zona de Paraná y Santa Fe, estimó que podrían producirse picos de crecida de entre 30 y 60 centímetros, no solamente como consecuencia de las precipitaciones locales sino también por el aporte proveniente de las cuencas superiores de Brasil, Paraguay y Bolivia.

Finalmente, Velazco advirtió que las cuencas presentaban elevados niveles de humedad y que nuevas precipitaciones intensas podrían favorecer inundaciones. “Tenemos que estar preparados si somos ciudad ribereña y, si no lo somos, si estamos en el centro de la provincia de Entre Ríos también”, enfatizó.

El especialista explicó que lluvias de gran intensidad y duración, combinadas con desagües insuficientes o sectores urbanos deprimidos, podrían provocar situaciones graves. “Pueden generarse tragedias”, concluyó en diálogo con Elonce.