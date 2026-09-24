El río Paraná alcanzó los 2,86 metros y podría superar los tres metros hacia fin de mes

La crecida del río Paraná alcanzó este jueves los 2,86 metros frente al puerto de la capital entrerriana. La medición representó un aumento de 42 centímetros respecto del registro informado una semana atrás, según los datos de Prefectura Naval Argentina a los que accedió Elonce.

Cable aclarar que el Paraná, en la capital entrerriana, aún se mantiene lejos de los 4.70 metros que marcan el límite de alerta y de los 5 metros que obligan a la evacuación.

El Instituto Nacional del Agua (INA) proyectó que el nivel podría continuar en ascenso y llegar a los 3,32 metros hacia finales de septiembre. Posteriormente, se produciría un leve descenso hasta ubicarse alrededor de los 3,18 metros durante los primeros días de octubre.

El organismo caracterizó el fenómeno como una onda de crecida ordinaria que avanzaba por el río dentro de la franja de aguas medias. La situación estaba relacionada con el aumento del aporte proveniente del Alto Paraná y con una descarga de Yacyretá superior a la habitual para esta época del año.

Cómo se encontraba el río en Entre Ríos

En La Paz, el Paraná llegó a los 4,20 metros y superó el promedio de aguas medias para septiembre, calculado en 3,14 metros a partir de los registros obtenidos entre 1991 y 2024.

Más al sur, en Hernandarias, el curso de agua alcanzó los 3,48 metros y también presentó una tendencia creciente.

Río Paraná (archivo Elonce)

En el puerto de Diamante, el nivel llegó a los 3,22 metros, cinco centímetros por encima de la medición anterior. Pese al incremento, permanecía lejos de los 5,30 metros establecidos como nivel de alerta y de los 5,50 metros fijados para la evacuación.

En Victoria, el río registró una altura de 3,30 metros y se mantuvo estacionario. Allí también permaneció alejado del nivel de alerta, ubicado en 4,60 metros, y del nivel de evacuación, establecido en 4,90 metros.

Las causas del aumento

El ingeniero agrónomo, investigador y docente Ditmar Kurtz relacionó la crecida con las lluvias registradas en Brasil y con el incremento del caudal que llegó a la represa de Itaipú.

“Se debe a las lluvias en Brasil y también a que Itaipú se vio obligada a abrir las compuertas porque empezó a recibir el doble del agua. De 8.000 pasó a 16.000 metros cúbicos por segundo”, explicó el especialista a El Litoral.

Descargas de Yacyretá (archivo)

El agua liberada y los aportes generados por las precipitaciones avanzaron aguas abajo y aumentaron el volumen recibido posteriormente por la central hidroeléctrica Yacyretá.

Según el INA, la erogación de Yacyretá se mantuvo por encima de los valores normales para la época, aunque se esperaba una gradual estabilización y posterior disminución.

Qué anticipó el INA

El informe hidrológico indicó que el tramo comprendido entre Corrientes y La Paz atravesaba la parte final de una crecida ordinaria en aguas medias. En el corto plazo se esperaba que el nivel continuara oscilando cerca de su punto máximo antes de iniciar una tendencia descendente.

El descenso se manifestaría primero en las secciones superiores. Sin embargo, los valores semanales mantendrían una recuperación significativa dentro de la franja de aguas medias.

Previsión de niveles a corto plazo en Paraná (fuente INA)

En el sector comprendido entre Santa Fe, Paraná y Rosario, el organismo observó un ascenso leve y gradual, especialmente en las secciones ubicadas más al norte. La variación respondió al desplazamiento hacia el sur del mayor volumen de agua registrado previamente aguas arriba.

Por ese motivo, las proyecciones anticiparon que el Paraná continuaría creciendo frente a la capital entrerriana durante los próximos días. No obstante, los niveles previstos permanecían alejados de las marcas oficiales de alerta y evacuación.