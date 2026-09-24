Colapinto terminó 18º en la primera práctica del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto terminó 18º con el Alpine en el primer entrenamiento del Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino quedó a poco más de dos segundos de George Russell, quien encabezó la sesión con Mercedes.
Franco Colapinto finalizó 18º en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, que se disputó este jueves en el exigente circuito callejero de Bakú. El piloto argentino comenzó así un fin de semana en el que Alpine buscará encontrar rendimiento en uno de los trazados más particulares del calendario.
Colapinto completó su mejor vuelta en 1 minuto, 47 segundos y 523 milésimas, registro que lo dejó a 2,136 segundos de George Russell, quien estableció la referencia con Mercedes al marcar 1:45.387.
El argentino quedó además a 480 milésimas de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que terminó 16º. Entre ambos se ubicó Sergio “Checo” Pérez, mientras que detrás de Colapinto finalizaron Fernando Alonso, Isack Hadjar, Lance Stroll y Valtteri Bottas.
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Russell marcó el ritmo en Bakú
George Russell fue el más rápido de la primera práctica y superó por cuatro décimas a Max Verstappen. Charles Leclerc quedó tercero, a apenas cuatro milésimas del neerlandés, mientras que Lewis Hamilton completó los primeros cuatro lugares.
Kimi Antonelli terminó quinto, aunque protagonizó uno de los inconvenientes importantes de la jornada. El líder del campeonato sufrió un problema hidráulico en su Mercedes que limitó su participación a nueve vueltas.
Oscar Piastri se ubicó sexto y fue el McLaren mejor posicionado, mientras que Liam Lawson, Arvid Lindblad, Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto completaron los diez primeros. Lando Norris, en tanto, tuvo una sesión complicada y finalizó 14º.
El desafío de Colapinto con Alpine
El comienzo del fin de semana dejó a Alpine nuevamente en la zona baja del clasificador. Colapinto inició su trabajo utilizando neumáticos medios, mientras que Gasly comenzó con el compuesto duro, en una sesión destinada principalmente a recopilar información y encontrar una puesta a punto adecuada.
La actividad se desarrolló sobre un asfalto inicialmente polvoriento y resbaladizo, una condición habitual en los primeros minutos de acción sobre circuitos urbanos. Con el paso de las vueltas, la pista fue ganando adherencia y los registros descendieron.
El desafío para Colapinto será avanzar durante las siguientes sesiones en un escenario donde los errores suelen pagarse caro debido a la cercanía de los muros y a las grandes diferencias entre los sectores lentos y las zonas de máxima velocidad.
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Cómo es el circuito callejero de Bakú
El Baku City Circuit tiene 6,003 kilómetros de extensión y 20 curvas. La carrera se disputará sobre 51 vueltas, para completar una distancia total de 306,049 kilómetros.
Una de sus principales características es la combinación de sectores extremadamente estrechos con largas rectas. En el complejo de las curvas 8 y 9, junto a la Ciudad Vieja, la pista llega a tener apenas 7,6 metros de ancho.
En contrapartida, el extenso tramo de aceleración que conduce hacia la línea de llegada permite alcanzar velocidades muy elevadas y genera oportunidades de sobrepaso. Esa combinación convirtió a Bakú en uno de los escenarios más imprevisibles de la Fórmula 1.
El récord oficial de vuelta pertenece a Charles Leclerc, quien registró 1:43.009 en 2019. El trazado recibió por primera vez a la categoría en 2016 bajo la denominación de Gran Premio de Europa y desde 2017 alberga el Gran Premio de Azerbaiyán.
Cuándo vuelve a correr Colapinto
La actividad continuará este mismo jueves con la segunda práctica libre, mientras que el viernes se desarrollarán el tercer entrenamiento y la clasificación.
El Gran Premio tendrá este año un cronograma diferente al habitual: la carrera se disputará el sábado 26 de septiembre, debido al Día del Recuerdo que se conmemora en Azerbaiyán el domingo 27.
Colapinto tendrá así otras dos sesiones de entrenamiento para intentar mejorar el funcionamiento del Alpine antes de afrontar una clasificación especialmente importante en un circuito callejero donde largar retrasado incrementa las dificultades.