Argentina derrotó a Venezuela en softbol y el Nafaldo Cargnel vivió una noche a puro aliento

REDACCIÓN ELONCE
Argentina le ganó a Venezuela en softbol por 4-2 en Paraná y continúa invicta en los Juegos Suramericanos. Elonce recorrió las tribunas del Nafaldo Cargnel, donde argentinos y venezolanos compartieron una noche cargada de emoción.
Argentina le ganó a Venezuela en softbol por 4-2 este miércoles por la noche en el estadio Nafaldo Cargnel de Paraná, en el marco de los Juegos Suramericanos. El seleccionado masculino mantuvo así su marcha invicta en el certamen, en una jornada que tuvo como protagonista también al público que acompañó desde las tribunas.
El encuentro comenzó cerrado y durante varios innings permaneció igualado. Venezuela contó con un importante acompañamiento de integrantes de su comunidad residentes en Paraná, mientras familias, jóvenes jugadores y delegaciones escolares alentaron al conjunto argentino.
Elonce recorrió las tribunas mientras se desarrollaba el partido y encontró historias atravesadas por las dos selecciones. Una de ellas fue la de Marta, venezolana que lleva siete años viviendo en Argentina y llegó al estadio acompañada por su familia y con la bandera de su país.
Una familia con el corazón entre Argentina y Venezuela
Cuando el encuentro todavía estaba 1-1, Marta reconoció la tensión que se vivía. “Estamos esperando a ver qué pasa porque la pelota es redonda. Vamos uno a uno por el quinto inning, así que vamos a ver cómo nos va”, expresó.
Su hija nació en Argentina y conserva también sus raíces venezolanas. “Nació acá, pero con la sangre también venezolana. Tenemos ya siete años aquí. Ella tiene dos añitos y con el corazón dividido porque son siete años que se hacen parte de nosotros”, contó.
En su familia, incluso su marido argentino decidió acompañar a Venezuela durante el encuentro. “Cuando toca jugar Argentina también estamos ahí con la Selección”, explicó Marta.
Venezolanos alentaron desde las tribunas
Magdalena fue otra de las venezolanas que acompañó a su selección en el Nafaldo Cargnel. Lleva cerca de tres años viviendo en Argentina y contó que sus padres permanecen en Venezuela. “Mi papá y mi mamá están allá, están en Venezuela todavía. Mi papá aún trabaja y está esperando su jubilación”, relató.
También tuvo la posibilidad de encontrarse con integrantes del seleccionado venezolano antes del encuentro. “Sí, temprano, porque vinimos a los partidos de Perú y Venezuela. Pudimos compartir un rato con ellos y tomar un par de fotos”, señaló.
Mientras tanto, el partido seguía concentrando todas las miradas. Argentina logró quebrar la paridad y comenzó a construir la ventaja que finalmente le permitiría imponerse por 4-2.
El batazo que hizo explotar el Nafaldo Cargnel
Nicolás Carril, exintegrante del seleccionado argentino de softbol, siguió el partido desde las tribunas y destacó la jerarquía de ambos conjuntos. “La verdad que estamos viendo un partidazo de dos potencias mundiales, tanto Argentina como Venezuela, dos campeones del mundo”, afirmó.
Carril describió también el particular clima que se generó alrededor del diamante. “Increíble lo que se está viviendo acá, el ambiente, la gente, el folklore, el softbol en Paraná; es algo único del país”, sostuvo.
Uno de los momentos decisivos llegó con la intervención de Alejo Muñoz. Carril explicó: “Alejo conectó un home run. Es cuando la sacás del campo y automáticamente pasan a anotarse dos carreras, serían dos goles”.
Los más chicos también alentaron a la Selección
El partido fue además una oportunidad para que niños que practican softbol observaran de cerca a jugadores de primer nivel. Teo, de nueve años, contó que comenzó a practicar el deporte cuando tenía cinco y que tenía una razón especial para alentar a Argentina: “Está jugando mi papá y todos los amigos de mi papá los conozco”.
Desde Pueblo Brugo también llegó un grupo de estudiantes de la Escuela Nº 45 Carlos Brugo. Stefano explicó que practican el deporte y que la visita les permitía conocer mejor su dinámica. “Ya vamos entendiendo y nos trajeron más por eso, para entender cómo se juega mejor y un poco más las reglas también”, relató.
Ema, otra pequeña jugadora que alentaba desde la tribuna y contó que practica en Patronato, resumió el espíritu de la jornada con una frase: “No sé, pero ganamos, perdemos e igual nos divertimos”.
Argentina continúa invicta
El seleccionado argentino llegó al encuentro después de haber conseguido triunfos ante Bolivia, Venezuela y Perú durante las jornadas anteriores. Este miércoles volvió a encontrarse con el conjunto venezolano y consiguió una nueva victoria, esta vez por 4-2.
Carril destacó el acompañamiento que tuvieron los seleccionados durante las competencias disputadas en Paraná. “Tanto la semana pasada como esta, la gente acompañó a las chicas y ahora a los chicos también. Para los que no saben, las chicas ganaron la medalla de bronce la semana pasada”, expresó.
Argentina tendrá todavía por delante su encuentro ante Perú. Después llegará la instancia decisiva del torneo, en un Nafaldo Cargnel que este miércoles volvió a mostrar tribunas pobladas por familias, chicos que comienzan a practicar la disciplina y seguidores de ambos seleccionados.