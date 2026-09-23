Argentina le ganó a Venezuela, sigue invicta en sóftbol y ahora enfrentará a Perú

La Selección Argentina masculina de sóftbol venció 4 a 2 a Venezuela este miércoles en el estadio Nafaldo Cargnel de Paraná y mantuvo su invicto en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Fue un encuentro ajustado ante el equipo venezolano, al que Argentina ya había derrotado por 9 a 5 en la primera jornada del torneo.

Tras el partido, los jugadores elongaron sobre el campo mientras recibían el saludo de familiares e hinchas. En ese momento, los hermanos Gustavo y Beto Guerrinieri, integrantes del cuerpo técnico, conversaron con Elonce sobre el triunfo y el acompañamiento desde las tribunas.

“Nos gusta siempre jugar en Paraná por todo ese barullo. La gente se pone muy contenta”, expresó uno de los entrenadores. Sobre el partido, añadió: “Hoy salió un juego apretadito, lindo”.

El trabajo detrás de la victoria

Gustavo Guerrinieri explicó cuál es su función en el equipo: “Mi trabajo es hacer que los chicos hagan carreras”. También habló de la satisfacción que producen los resultados después de una preparación sostenida. Cuando el trabajo permite cumplir un objetivo, dijo, se siente “una caricia al alma”.

Beto Guerrinieri, por su parte, destacó lo que significa integrar la delegación nacional: “Un orgullo tremendo está representando al país”.

Argentina había comenzado el certamen con triunfos ante Bolivia y Venezuela. Luego superó a Perú por 12 a 0 y llegó sin derrotas al segundo enfrentamiento contra el conjunto venezolano. Esta vez, el 4 a 2 reflejó un desarrollo más cerrado.

La palabra de un jugador

Después de la conversación con los entrenadores, un jugador de la Selección contó cómo había vivido el partido. “Con el apoyo de la gente, con toda la intensidad, la verdad que fue hermoso”, expresó.

El integrante del plantel explicó que el resultado se construyó durante todo el encuentro: “Lo fuimos jugando tiro a tiro y lo buscamos y bueno, lo pudimos conseguir”.

Juegos Suramericanos: Argentina se enfrenta a Venezuela

También se refirió al valor deportivo de enfrentar a Venezuela, actual campeón mundial. Describió el cruce como “el clásico, de Sudamérica, Argentina, Venezuela” y señaló que ganarle en Paraná, con el acompañamiento del público, había sido especial para el equipo.

El próximo partido será ante Perú

Al ser consultado por una posible final nuevamente frente a Venezuela, el jugador puso el foco en el compromiso inmediato: “Primero mañana Perú y después vemos contra Venezuela”. Sobre ese rival, remarcó que debían “jugar al 100”, con el mismo respeto y la misma intensidad que en los encuentros anteriores.

Argentina cerrará la fase inicial este jueves ante Perú. Según el calendario oficial, el partido está programado para las 20.30. El viernes se disputarán los encuentros por las medallas de bronce y de oro en el Nafaldo Cargnel.